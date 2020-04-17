За плевок в полицейского британца посадили в тюрьму на 3 месяца

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Житель Великобритании плюнул в полицейского и заявил, что
болеет коронавирусом Covid-19.
За это его посадили в тюрьму на три месяца. Об этом сообщили в издании
Николаса Хейзела арестовали 7 апреля в ходе расследования,
которое продолжается до сих пор. После ареста он сообщили правоохранителям, что
болен коронавирусом и употребляет наркотики. После этого его доставили в
больницу, где он напал на полицейского и плюнул в него.
Также мужчина пытался напасть на медицинского сотрудника. В
целом за это происшествие суд приговорил жителя Великобритании к 12 неделями
(или 3 месяцам) тюремного заключения. Также он должен будет заплатить
компенсацию полицейскому в размере 250 фунтов (около 312 долларов) из-за того,
что правоохранителю придется 2 недели находиться в самоизоляции.
В полиции выразили надежду, что такой приговор убедит других
не нападать на сотрудников экстренных служб при исполнении.
Как сообщал портал "Комментарии", животные заметили отсутствие человека в прежде многолюдных местах и теперь отдыхают на пляжах и
дорогах.
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