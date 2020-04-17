За плевок в полицейского британца посадили в тюрьму на 3 месяца

Житель Великобритании плюнул в полицейского и заявил, что болеет коронавирусом Covid-19. За это его посадили в тюрьму на три месяца. Об этом сообщили в издании

Николаса Хейзела арестовали 7 апреля в ходе расследования, которое продолжается до сих пор. После ареста он сообщили правоохранителям, что болен коронавирусом и употребляет наркотики. После этого его доставили в больницу, где он напал на полицейского и плюнул в него.

Также мужчина пытался напасть на медицинского сотрудника. В целом за это происшествие суд приговорил жителя Великобритании к 12 неделями (или 3 месяцам) тюремного заключения. Также он должен будет заплатить компенсацию полицейскому в размере 250 фунтов (около 312 долларов) из-за того, что правоохранителю придется 2 недели находиться в самоизоляции.

В полиции выразили надежду, что такой приговор убедит других не нападать на сотрудников экстренных служб при исполнении.

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