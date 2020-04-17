Животные заметили отсутствие человека в прежде многолюдных местах и теперь отдыхают на пляжах и дорогах

В период массовой самоизоляции людей по всему миру в условиях карантина из-за пандемии коронавируса

Covid

-19 некоторые животные заметили отсутствие людей и решили занять их территорию. Об этом сообщили в издании

DailyMail.

Львы из южноафриканского Национального парка Крюгера заняли проезжую часть, решив отдохнуть в тех местах, где раньше ежедневно проезжали множество туристов. Несколько дней назад животных обнаружил местный рейнджер, который патрулировал окрестности.

В то же время большое число крокодилов заняли пляжи в юго-западной части Мексики, которые правительство закрыло еще несколько недель назад для сдерживания распространения коронавируса Covid-19.

По информации издания, раньше хищников в этих местах видели только рейнджеры, в основном ночью. А теперь фотографы решили запечатлеть такую необычность для современного мира, когда хищники посещают массовые места скопления людей, пусть и в прошлом.

Как сообщал портал "Комментарии", шведская принцесса София начала работать в больнице для помощи в борьбе с коронавирусом.

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