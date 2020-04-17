Животные заметили отсутствие человека в прежде многолюдных местах и теперь отдыхают на пляжах и дорогах

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Львы из южноафриканского Национального парка Крюгера заняли
проезжую часть, решив отдохнуть в тех местах, где раньше ежедневно проезжали
множество туристов. Несколько дней назад животных обнаружил местный рейнджер,
который патрулировал окрестности.
В то же время большое число крокодилов заняли пляжи в
юго-западной части Мексики, которые правительство закрыло еще несколько недель
назад для сдерживания распространения коронавируса Covid-19.
По информации издания, раньше хищников в этих местах видели
только рейнджеры, в основном ночью. А теперь фотографы решили запечатлеть такую
необычность для современного мира, когда хищники посещают массовые места
скопления людей, пусть и в прошлом.
Как сообщал портал "Комментарии", шведская принцесса София
начала работать в больнице для помощи в борьбе с коронавирусом.
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