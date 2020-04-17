Шведская принцесса София начала работать в больнице для помощи в борьбе с коронавирусом

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Шведская принцесса София начала работать в столичной
шведской больнице Софиахеммет для помощи в борьбе с распространением пандемии
коронавирусом Covid-19.
Об этом сообщили в издании Aftonbladet.
Принцесса входит в попечительской совет частного
медицинского учреждения, которым управляет некоммерческая ассоциация. В
условиях кризиса больница в основном оказывает неотложную медицинскую помощь
заболевшим коронавирусом Covid-19.
В колледже София прошла ускоренные курсы за три дня, которые
еженедельно заканчивают около 80 человек. Директор департамента информации и
печати Королевского двора Маргарет Торгрен рассказала, что принцесса не будет
контактировать с заболевшими коронавирусом, а займется дезинфекцией
оборудования и подготовкой лекарств для пациентов.
Супруга принца Карла Филиппа, единственного сына правящего
короля, до помолвки работала моделью и участвовала в различных реалити-шоу.
Как сообщал портал "Комментарии", президент США Дональд
Трамп представил план отмены карантина в стране, но его раскритиковали за
поспешность.
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