Шведская принцесса София начала работать в больнице для помощи в борьбе с коронавирусом

Шведская принцесса София начала работать в столичной шведской больнице Софиахеммет для помощи в борьбе с распространением пандемии коронавирусом Covid-19. Об этом сообщили в издании Aftonbladet.

Принцесса входит в попечительской совет частного медицинского учреждения, которым управляет некоммерческая ассоциация. В условиях кризиса больница в основном оказывает неотложную медицинскую помощь заболевшим коронавирусом Covid-19.

В колледже София прошла ускоренные курсы за три дня, которые еженедельно заканчивают около 80 человек. Директор департамента информации и печати Королевского двора Маргарет Торгрен рассказала, что принцесса не будет контактировать с заболевшими коронавирусом, а займется дезинфекцией оборудования и подготовкой лекарств для пациентов.

Супруга принца Карла Филиппа, единственного сына правящего короля, до помолвки работала моделью и участвовала в различных реалити-шоу.

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