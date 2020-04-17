Трамп представил план отмены карантина в США. Его раскритиковали

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
7088.76
ETH/USD
170.78
LTC/USD
42.40
USD/UAH
27.35
EUR/UAH
29.77
RUB/UAH
0.37
Президент США Дональд Трамп представил план "Откроем Америку
снова" отмены карантина в стране, который предусматривает три ступени. Об этом
сообщили в издании "Медуза".
Белый дом готовится к отмене карантина в США, но решение об
отмене принимать губернаторов штатов. Ограничения планируют снимать не во всей
стране одновременно, а отдельно в каждом штате. Сроки тоже определят
губернаторы в зависимости от ситуации с пандемией в штате.
"Мы начинаем жизнь заново, мы перезапускаем нашу экономику",
— заявил президент США Дональд Трамп.
Снимать карантин будут в три этапа — не менее 14 дней на
каждый и обязательное снижение числа новых случаев коронавируса в штате.
Карантин в США начала вводить в середине марта, но Трамп изначально хотел
поскорее отменить его.
На момент публикации коронавирусом Covid-19 в США заболели более 680 тысяч
человек, из которых более 35 тысяч умерли, 58 тысяч выздоровели, а еще 587
тысяч человек продолжают болеть.
Как сообщал портал "Комментарии", Япония пообещала раздать почти по 1000 долларов всем своим гражданам для поддержки в кризис из-за
пандемии коронавируса.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости