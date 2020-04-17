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Главная Новости Мир США Трамп представил план отмены карантина в США. Его раскритиковали
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Трамп представил план отмены карантина в США. Его раскритиковали

США остаются лидером по числу заболевших и смертей от Covid-19

сегодня, 18:58
Автор:

• Антон Корнилов

Трамп представил план отмены карантина в США. Его раскритиковали

Президент США Дональд Трамп представил план "Откроем Америку снова" отмены карантина в стране, который предусматривает три ступени. Об этом сообщили в издании "Медуза".

Белый дом готовится к отмене карантина в США, но решение об отмене принимать губернаторов штатов. Ограничения планируют снимать не во всей стране одновременно, а отдельно в каждом штате. Сроки тоже определят губернаторы в зависимости от ситуации с пандемией в штате.

"Мы начинаем жизнь заново, мы перезапускаем нашу экономику", — заявил президент США Дональд Трамп.

Снимать карантин будут в три этапа — не менее 14 дней на каждый и обязательное снижение числа новых случаев коронавируса в штате. Карантин в США начала вводить в середине марта, но Трамп изначально хотел поскорее отменить его.

На момент публикации коронавирусом Covid-19 в США заболели более 680 тысяч человек, из которых более 35 тысяч умерли, 58 тысяч выздоровели, а еще 587 тысяч человек продолжают болеть.

Как сообщал портал "Комментарии", Япония пообещала раздать почти по 1000 долларов всем своим гражданам для поддержки в кризис из-за пандемии коронавируса.


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Источник: https://meduza.io/feature/2020/04/17/donald-tramp-predstavil-plan-otmeny-karantina-v-ssha-ego-raskritikovali-za-pospeshnost?utm_source=telegram&utm_medium=live&utm_campaign=live
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