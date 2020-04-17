Япония пообещала раздать почти по 1000 долларов всем своим гражданам

Японское правительство Синдзо Абэ приняло решение раздать всем гражданам государства по 100 тысяч иен или около 926 долларов США для поддержки населения в условиях кризиса, вызванного распространением пандемии коронавируса Covid-19. Об этом сообщили в издании Bloomberg.

По информации издания, ранее правительство Японии планировало поддержать только семьи и граждан, которые смогли бы подтвердить значительное сокращение своих доходов в условиях кризиса из-за коронавируса.

Но тогда распределение финансовой помощи заняло бы больше времени и могло бы оказаться несвоевременным. Сбор и подача документов для подтверждения права на выплаты заняли бы слишком много времени.

В Японии 17 апреля ввели режим чрезвычайной ситуации по всей стране, а число заболевших коронавирусом Covid-19 на тот момент достигло 8626, из которых 178 человек умерли, а 901 выздоровел.

Как сообщал портал "Комментарии", в Офисе Генпрокурора рассказали, что освобожденные из плена украинцы сообщили о пытках, изнасилованиях и избиениях.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!