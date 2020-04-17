Язык

Українська

Русский

Coinspot 17.04.2020

BTC/USD

7067.26

ETH/USD

170.20

LTC/USD

42.28

НБУ 17.04.2020

USD/UAH

27.35

EUR/UAH

29.77

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Азия Япония пообещала раздать почти по 1000 долларов всем своим гражданам
НОВОСТИ Все новости

Япония пообещала раздать почти по 1000 долларов всем своим гражданам

Правительство подарит японцам по 100 тысяч иен для поддержки в кризис

сегодня, 17:30
Автор:

• Антон Корнилов

Япония пообещала раздать почти по 1000 долларов всем своим гражданам

Японское правительство Синдзо Абэ приняло решение раздать всем гражданам государства по 100 тысяч иен или около 926 долларов США для поддержки населения в условиях кризиса, вызванного распространением пандемии коронавируса Covid-19. Об этом сообщили в издании Bloomberg.

По информации издания, ранее правительство Японии планировало поддержать только семьи и граждан, которые смогли бы подтвердить значительное сокращение своих доходов в условиях кризиса из-за коронавируса.

Но тогда распределение финансовой помощи заняло бы больше времени и могло бы оказаться несвоевременным. Сбор и подача документов для подтверждения права на выплаты заняли бы слишком много времени.

В Японии 17 апреля ввели режим чрезвычайной ситуации по всей стране, а число заболевших коронавирусом Covid-19 на тот момент достигло 8626, из которых 178 человек умерли, а 901 выздоровел.

Как сообщал портал "Комментарии", в Офисе Генпрокурора рассказали, что освобожденные из плена украинцы сообщили о пытках, изнасилованиях и избиениях.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://finance.yahoo.com/news/japan-scrambles-926-everyone-nationwide-011824667.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...