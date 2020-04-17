Япония пообещала раздать почти по 1000 долларов всем своим гражданам

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Японское правительство Синдзо Абэ приняло решение раздать
всем гражданам государства по 100 тысяч иен или около 926 долларов США для
поддержки населения в условиях кризиса, вызванного распространением пандемии
коронавируса Covid-19.
Об этом сообщили в издании Bloomberg.
По информации издания, ранее правительство Японии
планировало поддержать только семьи и граждан, которые смогли бы подтвердить
значительное сокращение своих доходов в условиях кризиса из-за коронавируса.
Но тогда распределение финансовой помощи заняло бы больше
времени и могло бы оказаться несвоевременным. Сбор и подача документов для
подтверждения права на выплаты заняли бы слишком много времени.
В Японии 17 апреля ввели режим чрезвычайной ситуации по всей
стране, а число заболевших коронавирусом Covid-19 на тот момент достигло 8626, из которых 178 человек
умерли, а 901 выздоровел.
Как сообщал портал "Комментарии", в Офисе Генпрокурора
рассказали, что освобожденные из плена украинцы сообщили о пытках,
изнасилованиях и избиениях.
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