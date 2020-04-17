Освобожденные из плена украинцы рассказали о пытках, избиениях и изнасилованиях — Офис генпрокурора

Некоторые украинцы, которых освободили из плена боевиков в ходе обмена 16 апреля, рассказали о случаях избиения, пытках, применения психологического и сексуального насилия, а также унижения человеческого достоинства. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора на официальном сайте.

В ведомстве рассказали, что уже сотрудничают с освобожденными из плена украинцами для подготовки доказательств нарушения международного гуманитарного права в Офис прокурора Международного уголовного суда. Прокуроры обещают привлечь к ответственности виновных в совершении военных преступлений на национальном уровне.

По словам пресс-службы, органы прокуратура вместе со Службой безопасности Украины установили более 160 мест незаконного содержания украинцев на Донбассе за 6 лет войны с Россией. Более 3500 человек были лишены свободы противоправно.

В Офисе Генпрокурора также рассказали, то в некоторых местах в нечеловеческих условиях содержались одновременно 200-300 человек без оказания медицинской помощи и предоставления питания.

Как сообщал портал "Комментарии", в Харькове душевнобольной пациент с коронавирусом сбежал из больницы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!