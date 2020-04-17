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Освобожденные из плена украинцы рассказали о пытках, избиениях и изнасилованиях — Офис генпрокурора

Офис генпрокурора рассказал о нечеловеческих условиях содержания пленных украинцев

сегодня, 17:20
Автор:

• Антон Корнилов

Освобожденные из плена украинцы рассказали о пытках, избиениях и изнасилованиях — Офис генпрокурора

Некоторые украинцы, которых освободили из плена боевиков в ходе обмена 16 апреля, рассказали о случаях избиения, пытках, применения психологического и сексуального насилия, а также унижения человеческого достоинства. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора на официальном сайте.

В ведомстве рассказали, что уже сотрудничают с освобожденными из плена украинцами для подготовки доказательств нарушения международного гуманитарного права в Офис прокурора Международного уголовного суда. Прокуроры обещают привлечь к ответственности виновных в совершении военных преступлений на национальном уровне.

По словам пресс-службы, органы прокуратура вместе со Службой безопасности Украины установили более 160 мест незаконного содержания украинцев на Донбассе за 6 лет войны с Россией. Более 3500 человек были лишены свободы противоправно.

В Офисе Генпрокурора также рассказали, то в некоторых местах в нечеловеческих условиях содержались одновременно 200-300 человек без оказания медицинской помощи и предоставления питания.

Как сообщал портал "Комментарии", в Харькове душевнобольной пациент с коронавирусом сбежал из больницы.


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Источник: https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=271200&fbclid=IwAR0wIONQ3dWt-IzXW1qyGZP_cJ4IPcC9WyHNV-TZJCEhsxwBSDadGfIKORQ
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