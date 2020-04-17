Освобожденные из плена украинцы рассказали о пытках, избиениях и изнасилованиях — Офис генпрокурора

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Некоторые украинцы, которых освободили из плена боевиков в
ходе обмена 16 апреля, рассказали о случаях избиения, пытках, применения
психологического и сексуального насилия, а также унижения человеческого
достоинства. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора на официальном
сайте.
В ведомстве рассказали, что уже сотрудничают с
освобожденными из плена украинцами для подготовки доказательств нарушения
международного гуманитарного права в Офис прокурора Международного уголовного
суда. Прокуроры обещают привлечь к ответственности виновных в совершении
военных преступлений на национальном уровне.
По словам пресс-службы, органы прокуратура вместе со Службой
безопасности Украины установили более 160 мест незаконного содержания украинцев
на Донбассе за 6 лет войны с Россией. Более 3500 человек были лишены свободы
противоправно.
В Офисе Генпрокурора также рассказали, то в некоторых местах
в нечеловеческих условиях содержались одновременно 200-300 человек без оказания
медицинской помощи и предоставления питания.
Как сообщал портал "Комментарии", в Харькове душевнобольной пациент с коронавирусом сбежал из больницы.
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