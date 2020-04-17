В Харькове душевнобольной пациент с коронавирусом сбежал из больницы

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Заведующая отделением Харьковской областной инфекционной
больницы обратилась в полицию с заявлением о сбежавшем пациенте из учреждения.
Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Харьковской области на
официальном сайте.
34-летний душевнобольной мужчина с положительным результатом
теста на коронавирус Covid-19 сбежал из Харьковской
областной инфекционной больницы, куда был доставлен из психиатрической клиники
с пневмонией.
Сотрудники Слободского отдела полиции спустя несколько часов
после обращения заведующей отделения смогли установить, что сбежавший пациент
может находиться у себя дома.
Правоохранители связались с матерью сбежавшего, которая
рассказала по телефону, что ее сын находится дома. Факт зарегистрировали в
Едином учете Слободского отдела полиции, а скорая помощь уже доставила мужчину
в больницу.
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