В Харькове душевнобольной пациент с коронавирусом сбежал из больницы

Заведующая отделением Харьковской областной инфекционной больницы обратилась в полицию с заявлением о сбежавшем пациенте из учреждения. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Харьковской области на официальном сайте.

34-летний душевнобольной мужчина с положительным результатом теста на коронавирус Covid-19 сбежал из Харьковской областной инфекционной больницы, куда был доставлен из психиатрической клиники с пневмонией.

Сотрудники Слободского отдела полиции спустя несколько часов после обращения заведующей отделения смогли установить, что сбежавший пациент может находиться у себя дома.

Правоохранители связались с матерью сбежавшего, которая рассказала по телефону, что ее сын находится дома. Факт зарегистрировали в Едином учете Слободского отдела полиции, а скорая помощь уже доставила мужчину в больницу.

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