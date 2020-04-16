В Канаде продажи секс-игрушек выросли на 263% из-за карантина

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Производитель секс-игрушек WOW Tech Group из Канады сообщил об
увеличении продаж в марте 2020 года на 263% из-за карантина в условиях
распространения пандемии коронавируса Covid-19. Об этом сообщили в издании Adweek.
В компании рассказали, что отдают на благотворительность 10
долларов с каждого проданного Womanizer Premium.
Другие мировые компании-производители и продавцы секс-игрушек тоже рассказали
об увеличении продаж в условиях карантина, но от 30 до 100%.
Например, производитель умных секс-игрушек Lovense из
Гонконга назвал март 2020 года вторым лучшим месяцев в 9-летней истории своей
компании. Компания Lelo из Швеции рассказала о росте продаж на 60% за тот же период.
Компании продолжают активно тратить большие бюджеты на рекламу
и даже размещают билборды, потому что стремятся заработать как можно больше в
условиях сексуальной лихорадки из-за карантина.
Как сообщал портал "Комментарии", во всем мире коронавирусом
Covid-19 заболели почти 2,2 миллиона человек, из которых почти 145 тысяч умерли, а еще более 546 тысяч
человек выздоровели.
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