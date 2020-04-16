В Канаде продажи секс-игрушек выросли на 263% из-за карантина

Производитель секс-игрушек WOW Tech Group из Канады сообщил об увеличении продаж в марте 2020 года на 263% из-за карантина в условиях распространения пандемии коронавируса Covid-19. Об этом сообщили в издании Adweek.

В компании рассказали, что отдают на благотворительность 10 долларов с каждого проданного Womanizer Premium. Другие мировые компании-производители и продавцы секс-игрушек тоже рассказали об увеличении продаж в условиях карантина, но от 30 до 100%.

Например, производитель умных секс-игрушек Lovense из Гонконга назвал март 2020 года вторым лучшим месяцев в 9-летней истории своей компании. Компания Lelo из Швеции рассказала о росте продаж на 60% за тот же период.

Компании продолжают активно тратить большие бюджеты на рекламу и даже размещают билборды, потому что стремятся заработать как можно больше в условиях сексуальной лихорадки из-за карантина.

Как сообщал портал "Комментарии", во всем мире коронавирусом Covid-19 заболели почти 2,2 миллиона человек, из которых почти 145 тысяч умерли, а еще более 546 тысяч человек выздоровели.

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