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Почти 145 тыс. смертей и более 2,1 млн заболевших: статистика коронавируса

Почти 1,5 миллиона человек продолжают болеть по всему миру

16 апреля 2020, 22:40
Автор:

• Антон Корнилов

Почти 145 тыс. смертей и более 2,1 млн заболевших: статистика коронавируса

Во всем мире коронавирусом Covid-19 заболели почти 2,2 миллиона человек, а именно 2 168 919. Из них почти 144 699 человек умерли, а еще более 546 тысяч человек выздоровели. Таким образом, продолжают болеть почти 1,5 миллиона человек по всему миру. Соответствующие данные опубликованы на сайте статистики Worldometers.

Лидером по числу заболевших остаются США — 670 тысяч человек. На втором и третьем местах Испания и Италия. Дальше идут Франция, Германия, Великобритания, Китай, Иран, Турция и Бельгия соответственно.

Больше всего болеют тоже в США. Дальше в рейтинге Франция, Италия, Великобритания и Испания. Больше всего выздоровевших в Китае, Германии, Испании, США и Иране.

По смертям тоже лидируют США — 34 234. На втором и третьем местах Италия и Испания — 22 170 и 19 130 смертей соответственно. На четвертом и пятом местах Франция и Великобритания.

Как сообщал портал "Комментарии", московские кладбища предложили новую услугу онлайн-похорон в условиях карантина из-за распространения пандемии коронавируса.


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Источник: https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
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