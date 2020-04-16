Почти 145 тыс. смертей и более 2,1 млн заболевших: статистика коронавируса

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Во всем мире коронавирусом Covid-19 заболели почти 2,2 миллиона
человек, а именно 2 168 919. Из них почти 144 699 человек
умерли, а еще более 546 тысяч человек выздоровели. Таким образом, продолжают
болеть почти 1,5 миллиона человек по всему миру. Соответствующие данные
опубликованы на сайте статистики Worldometers.
Лидером по числу заболевших остаются США — 670 тысяч
человек. На втором и третьем местах Испания и Италия. Дальше идут Франция, Германия,
Великобритания, Китай, Иран, Турция и Бельгия соответственно.
Больше всего болеют тоже в США. Дальше в рейтинге Франция,
Италия, Великобритания и Испания. Больше всего выздоровевших в Китае, Германии,
Испании, США и Иране.
По смертям тоже лидируют США — 34 234. На втором и
третьем местах Италия и Испания — 22 170 и 19 130 смертей
соответственно. На четвертом и пятом местах Франция и Великобритания.
Как сообщал портал "Комментарии", московские кладбища
предложили новую услугу онлайн-похорон в условиях карантина из-за
распространения пандемии коронавируса.
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