Онлайн-похороны: московские кладбища предложили новую услугу

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Российское государственное бюджетное учреждение и ритуальный
сервис "Ритуал" расширил перечень своих онлайн-услуг после введения запрета на
посещение московских кладбищ. Об этом сообщили в издании "Медуза" со ссылкой на
слова главы учреждения Артема Кимова.
По его словам, до введения запрета на посещение кладбищ
похороны посещали в среднем около 50 человек. Сейчас число гостей вынужденно
снизилось до 7-8 человек. Теперь жителям и гостям столицы России доступна
услуга под названием "прощание онлайн", которая предусматривает
онлайн-трансляцию с церемонии похорон для тех, кто по тем или иным причинам не
смог прийти на похороны лично.
Среди других платных услуг — поиск места захоронения, уборка
на участке с могилой, возложение цветов, окраска металлических оград и крестов.
Мэр Москвы Сергей Собянин закрыл московские кладбища для
посетителей еще 9 апреля. Исключение составили похороны и оформление ритуальных
услуг.
Как сообщал портал "Комментарии", Беларусь обогнала Украину
по числу заболевших Covid-19. Возможно, из-за отказа вводить карантин.
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