Онлайн-похороны: московские кладбища предложили новую услугу

Российское государственное бюджетное учреждение и ритуальный сервис "Ритуал" расширил перечень своих онлайн-услуг после введения запрета на посещение московских кладбищ. Об этом сообщили в издании "Медуза" со ссылкой на слова главы учреждения Артема Кимова.

По его словам, до введения запрета на посещение кладбищ похороны посещали в среднем около 50 человек. Сейчас число гостей вынужденно снизилось до 7-8 человек. Теперь жителям и гостям столицы России доступна услуга под названием "прощание онлайн", которая предусматривает онлайн-трансляцию с церемонии похорон для тех, кто по тем или иным причинам не смог прийти на похороны лично.

Среди других платных услуг — поиск места захоронения, уборка на участке с могилой, возложение цветов, окраска металлических оград и крестов.

Мэр Москвы Сергей Собянин закрыл московские кладбища для посетителей еще 9 апреля. Исключение составили похороны и оформление ритуальных услуг.

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