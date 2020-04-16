Беларусь обогнала Украину по числу заболевших Covid-19. Возможно, из-за отказа вводить карантин

Беларусь отказалась вводить карантин в стране из-за распространения пандемии коронавируса Covid-19 по всему миру и обогнала Украину по числу заболевших коронавирусом — 4204 против 4161 по состоянию на четверг, 16 апреля. Соответствующие цифры опубликованы на сайте статистики Worldometeres.

В Министерстве здравоохранения Беларуси рассказали, что в стране провели уже более 81 тысячи тестов на коронавирус — примерно по 8,6 тысячи тестов на миллион населения. В Украине при этом провели почти в 2 раза меньше тестов — почти 43 тысячи — по 979 на миллион населения.

Примечательно, что в Беларуси численность населения составляет примерно 9,5 миллиона человек, а в Украине — около 42 миллионов человек. Это значит, что почти равное количество заболевших в обеих странах более критично для Беларуси, которая до сих пор отказывается вводить общенациональный карантин.

Как сообщал портал "Комментарии", 88-летний американец нанял подъемный кран для свидания с женой, которую не мог навестить из-за карантина.

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