Беларусь обогнала Украину по числу заболевших Covid-19. Возможно, из-за отказа вводить карантин

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
7027.18
ETH/USD
170.84
LTC/USD
42.39
USD/UAH
27.40
EUR/UAH
29.86
RUB/UAH
0.37
Беларусь отказалась вводить карантин в стране из-за распространения пандемии коронавируса Covid-19 по всему миру и обогнала Украину по числу заболевших коронавирусом — 4204 против 4161 по состоянию на четверг, 16 апреля. Соответствующие цифры опубликованы на сайте статистики Worldometeres.
В Министерстве здравоохранения Беларуси рассказали, что в
стране провели уже более 81 тысячи тестов на коронавирус — примерно по 8,6
тысячи тестов на миллион населения. В Украине при этом провели почти в 2 раза
меньше тестов — почти 43 тысячи — по 979 на миллион населения.
Примечательно, что в Беларуси численность населения
составляет примерно 9,5 миллиона человек, а в Украине — около 42 миллионов
человек. Это значит, что почти равное количество заболевших в обеих странах
более критично для Беларуси, которая до сих пор отказывается вводить
общенациональный карантин.
Как сообщал портал "Комментарии", 88-летний американец нанял подъемный кран для свидания с женой, которую не мог навестить из-за карантина.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости