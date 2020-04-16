88-летний американец нанял подъемный кран для свидания с женой, которую не мог навестить из-за карантина

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Трогательной история пожилых супругов произошла в штате
Массачусетс, США. Ник Автгес не мог навещать свою жену в условиях карантина в
стране из-за распространения пандемии коронавируса Covid-19 и нашел креативное решение. Об
этом сообщили в издании Independent.
Жена вынужденно проживает в доме престарелых уже более года,
а до пандемии и карантина Ник проводил с ней все дни напролет без исключения. В
условиях карантина ему запретили видеться с женой, поэтому он решил нанять
подъемный кран для креативного свидания спустя несколько недель разлуки.
Окно жены находилось на третьем этаже дома престарелых, но
88-летний американец не испугался высоты и испытания, которое приготовила для
него любовь. Они смогли пообщаться всего 20 минут. В какой-то момент Ник
показал жене записку со словами "Я люблю тебя, милая", на что она ответила, что
тоже любит его — и даже больше, чем он сам думает.
Супруги провели вместе уже 61 год, а Ник рассказал СМИ, что
не представляет своей жизни без жены.
Как сообщал портал "Комментарии", компания Sony может ограничить количество игровых консолей нового поколения PlayStation 5 в течение первого
полугодия после выпуска.
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