Язык

Українська

Русский

Coinspot 16.04.2020

BTC/USD

7020.71

ETH/USD

170.59

LTC/USD

42.49

НБУ 16.04.2020

USD/UAH

27.40

EUR/UAH

29.86

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир США 88-летний американец нанял подъемный кран для свидания с женой, которую не мог навестить из-за карантина
НОВОСТИ Все новости

88-летний американец нанял подъемный кран для свидания с женой, которую не мог навестить из-за карантина

Супруги вместе уже 61 год

сегодня, 18:54
Автор:

• Антон Корнилов

88-летний американец нанял подъемный кран для свидания с женой, которую не мог навестить из-за карантина

Трогательной история пожилых супругов произошла в штате Массачусетс, США. Ник Автгес не мог навещать свою жену в условиях карантина в стране из-за распространения пандемии коронавируса Covid-19 и нашел креативное решение. Об этом сообщили в издании Independent.

Жена вынужденно проживает в доме престарелых уже более года, а до пандемии и карантина Ник проводил с ней все дни напролет без исключения. В условиях карантина ему запретили видеться с женой, поэтому он решил нанять подъемный кран для креативного свидания спустя несколько недель разлуки.

Окно жены находилось на третьем этаже дома престарелых, но 88-летний американец не испугался высоты и испытания, которое приготовила для него любовь. Они смогли пообщаться всего 20 минут. В какой-то момент Ник показал жене записку со словами "Я люблю тебя, милая", на что она ответила, что тоже любит его — и даже больше, чем он сам думает.

Супруги провели вместе уже 61 год, а Ник рассказал СМИ, что не представляет своей жизни без жены.

Как сообщал портал "Комментарии", компания Sony может ограничить количество игровых консолей нового поколения PlayStation 5 в течение первого полугодия после выпуска.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.independent.co.uk/news/world/americas/coronavirus-nursing-home-massachusetts-a9467466.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...