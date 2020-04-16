88-летний американец нанял подъемный кран для свидания с женой, которую не мог навестить из-за карантина

Трогательной история пожилых супругов произошла в штате Массачусетс, США. Ник Автгес не мог навещать свою жену в условиях карантина в стране из-за распространения пандемии коронавируса Covid-19 и нашел креативное решение. Об этом сообщили в издании Independent.

Жена вынужденно проживает в доме престарелых уже более года, а до пандемии и карантина Ник проводил с ней все дни напролет без исключения. В условиях карантина ему запретили видеться с женой, поэтому он решил нанять подъемный кран для креативного свидания спустя несколько недель разлуки.

Окно жены находилось на третьем этаже дома престарелых, но 88-летний американец не испугался высоты и испытания, которое приготовила для него любовь. Они смогли пообщаться всего 20 минут. В какой-то момент Ник показал жене записку со словами "Я люблю тебя, милая", на что она ответила, что тоже любит его — и даже больше, чем он сам думает.

Супруги провели вместе уже 61 год, а Ник рассказал СМИ, что не представляет своей жизни без жены.

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