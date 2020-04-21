Игра Call of Duty: Warzone получит цельные сюжетные события

Игра Call of Duty: Warzone доволь быстро стала популярной среди геймеров благодаря обновлению старой механики королевской битвы. Одновременно разработчики продолжают равняться на популярных представителей жанра. Например, в плане глобальных мероприятий "Военная зона" будет напоминать Fortnite.

Нарративный директор компании Infinity Ward Тейлор Куросаки дал интервью изданию VentureBeat, рассказав о дальнейшем развитии игры Call of Duty: Warzone как вселенной. Разработчики планируют представить цельный сюжет, который будет развивать игру и служить поводом для масштабных мероприятий.

Например, старт каждого сезона в Call of Duty: Modern Warfare и Warzone сопровождается вступительным роликом. Во втором сезоне геймерам вернули Гоуста и намекнули на внедрение королевской битвы, а в третьем возродили Алекса из сюжетной кампании. Также в карты Modern Warfare были внедрены пасхалки и скрытые зоны, которые расширили "лор" игры.

По словам Куросаки, у сюжета будет присутствовать цель, к которой он постепенно приближается. Директор провел аналогию с сериалами на ТВ, где шоураннеры понимают куда двигаться, но не знают сколько еще сезонов протянет шоу. Потому насколько быстро будет двигаться сюжет в Modern Warfare зависит в первую очередь от геймеров, а именно их активности и интереса к шутеру.

Как сообщало издание "Комментарии", Call of Duty: Warzone получит обновленную королевскую битву.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!