Игра Cyberpunk 2077 переходит в руки новых разработчиков

Польская компания CDP, которая работала над созданием игры Cyberpunk 2077, объявила о своем банкротстве.

CDP — старейшее польское издательство игр. В 1994 году его основали Марчин Ивиньски и Михал Кичиньски. Спустя двадцать лет CDP вышла из состава CD Projekt и стала независимой компанией. Еще в январе польское издание GRY Online сообщило, что перенос Cyberpunk 2077 очень плохо повлиял на CDP. Издательство планировало осуществить релиз игры в апреле, подготовив рекламные материалы, которые в результате потеряли актуальность по причине переноса даты выхода на 17 сентября.

В конце концов компания уволила часть штата и начала в срочном порядке искать новые "стратегические варианты". В то же время владелец CDP Роберт Весоловский опроверг слухи о том, что переноса Cyberpunk 2077 связан с процессами внутри его компании. Конец всей истории настал 21 апреля, когда суд принял заявление издателя о банкротстве, а все имущество CDP оказалось под контролем временных наблюдателей. Как пишет издание Polski Gamedev, теперь работать над запуском Cyberpunk 2077 в Польше будет студия Cenega.

Об очередном переносе даты релиза не сообщается, так что игр скорее всего выйдет 17 сентября на игровых консолях PlayStation 4 и Xbox One, персональных компьютерах и на облачном игровом потоке Google Stadia.

Как сообщало издание "Комментарии", Sony опровергла слухи о выходе новой игры для ПК.



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