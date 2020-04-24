Игра The Division 2 получила бесплатную демо-версию

Французская компания Ubisoft решила расширить геймерскую аудиторию игры The Division 2, представив ее бесплатную демо-версию.

Вслед за Ghost Recon Breakpoint бесплатную демо-версию получила The Division 2. Поиграть в нее смогут обладатели PlayStation 4, Xbox One и персональных компьютеров, но только на протяжении восьми часов. Кроме того Ubisoft установила лимит на развитие персонажа до восьмого уровня, и отключила доступ к кланам и внутриигровому магазину.

Что касается всего остального, то геймеры получают неограниченный доступ к сюжетным миссиям, побочным заданиям, публичным мероприятиям и многому другому. Играть можно как в одиночку, так и в кооперативе. По классике, заработанный в демо-версии опыт можно перенести в платную The Division 2 после ее приобретения.

Напомним, что The Division 2 — это ММО-шутер, в котором игрокам предстоит сыграть за агента, прибывшего в Вашингтон для ликвидации враждебных группировок. Ubisoft отказалась от привязки к классу, и стиль ведения боя можно менять хоть ежедневно, выбирая нужные гаджеты и оружие. Кроме того, есть возможность собрать универсального солдата, комбинируя умения и устройства из арсенала.

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