Игра Battlefield 5 получит последнее крупное обновление

Шведский производитель игр DICE прекращает попытки возродить популярность Battlefield 5. Уже этим летом компания представит финальное контентное обновление для игры.

В блоге разработчиков появилось сообщение, что в июне Battlefield 5 получит последнее обновление. Игроки получат новое оружие и улучшения игрового процесса. Поскольку из-за бушующей пандемии разработчики вынуждены работать удаленно, релиз могут перенести.

После летнего апдейта седьмой главы Battlefield 5 перестанет получать крупные обновления. Сообщение об этом появилось и на официальном аккаунте игры в Twitter. Все же DICE не забрасывает игру, и будет выпускать более мелкие добавки, которые будут включать с мероприятия, патчи и продолжит непримиримую борьбу с "читерами".

Например, с выходом летнего обновления Battlefield Currency и Company Coin станут еженедельными наградами. DICE также вернет #FridayNightBattlefield — еженедельное событие, в ходе которого геймеры получат возможность сыграть против разработчиков игры и сотрудников Electronic Arts. Также продолжится работа над "Играми сообщества".

Как сообщало издание "Комментарии", Sony опровергла слухи о выходе новой игры для ПК.

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