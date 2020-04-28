Компания Sony назвала даты релиза самых ожидаемых игр

В начале этого месяца компания Sony объявила о переносе даты релиза игры The Last of Us: Part 2 из-за логистических проблем. На тот момент еще не было известно, когда игра окажется в руках геймеров, но теперь компания назвала точну дату.

В блоге PlayStation руководитель SIE Worldwide Studios Хермен Хюлст назвал новую дату релиза игры. The Last of Us Part 2 выйдет 19 июня. Вероятно, Sony решила проблемы с поставками игры, в результате чего задержка выхода окажется не такой длительной. Спустя месяц после релиза The Last of Us: Part 2, 17 июля, выйдет игра Ghost of Tsushima.

"Я хочу лично поздравить и поблагодарить обе команды из Naughty Dog и Sucker Punch Productions за их достижения, так как мы знаем, что в этих условиях было нелегко добраться к финишу. Обе команды усердно работали, чтобы обеспечить игровой опыт мирового класса. Мы с нетерпением ждем, чтобы увидеть вашу реакцию, когда проекты выйдут всего через несколько месяцев", — пишет Хюлст.

В то же время дата релиза игры Iron Man VR до сих пор не была объявлена. Проект перенесли вместе с The Last of Us Part 2, из-за тех же проблем с логистикой. Скорее всего, Sony решила оставить окно для проекта, чтобы более громкие эксклюзивы не переманили все внимание геймерского сообщества.

Как сообщало издание "Комментарии", в сети появились подробности о сюжете игры The Last of Us: Part 2.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!