В сети появились подробности о сюжете игры The Last of Us: Part 2

В Сети всплыли очередные подробности о сюжете игры The Last of Us: Part 2. Согласно утечке, сюжетные детали обнародовал разработчик Naughty Dog, который таким образом поквитался со своим руководством за проблемы с оплатой труда. В итоге сотрудник (вероятно, бывший) опубликовал детали сюжета The Last of Us 2, начиная от списка уровней, и заканчивая ключевыми моментами в истории. Осторожно, спойлеры!

Из самого безобидного: поиграть дадут не только за Элли, но и другую девушку. Дальше описываются серьезные спойлеры, которые представлены в ролике от недовольного сотрудника. На данный момент видео удалено с YouTube.

Как уже и говорилось, в первой половине игры геймерам дадут сыграть за Элли, а во второй половине — за Эбби. Если верить представленному списку уровней, прохождение будет делиться на две части и эпилог. Утечка сообщает, что Эбби — дочь хирурга "Цикад", которого Джоэл убивает в конце первой The Last of Us. Хотя о мотивации героини сказано немного, скорее всего она будет мстить.

Согласно еще одной утечке, которая пока не имеет подтверждения, Элли станет мстить культу за нападение на лагерь, который мы видели в трейлерах. Тогда же к девушке и присоединяется Джоэл. Изначально она сталкивается с Эбби на пути к общей цели — убийстве членов оккультной секты, но потом Эбби убивает Джоэла, и Элли начинает мстить бывшей напарнице.

Если верить полученной информации, то Элли погибает в драке, а Дина остается жить, но это не точно. Друзья героини устраивают охоту на Эбби. Один из главных разработчиков игры, Нил Дракман, часто упоминал "круг насилия", и, видимо, данную тему раскроют в The Last of Us 2.

