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Игра World of Warcraft: Shadowlands получит поддержку уникальной технологии

Настройка трассировки лучей в World of Warcraft: Shadowlands уже активно испытывается в тестовой версии игры

сегодня, 18:12
Автор:

• Зинченко Павел

Игра World of Warcraft: Shadowlands получит поддержку уникальной технологии

Судя по всему, с приходом восьмого дополнения Shadowlands в World of Warcraft следует ожидать появления не только поддержки контроллеров, но и трассировку лучей.

Такую информацию предоставил сайт Wowhead, по данным которого "альфа" Shadowlands получила возможность включить тени на основе трассировки лучей. Настройка уже испытывается в тестовой версии игры, но пока еще нет возможности включить ее. Вероятно, компания Blizzard уберет ограничение со следующим патчем или уже с релизом дополнения.

Когда настройка станет активной, то геймеры с видеокартами Nvidia RTX, которые поддерживают технологию трассировки лучей, смогут получить более реалистичные тени. Остается неизвестным, будет ли эта функция доступна пользователям других видеокарт, но AMD уже планирует выпустить собственные решения, которые предусматривают поддержку технологии.

Также следует напомнить, что на прошлой неделе Blizzard подтвердила, что в World of Warcraft появится поддержка геймпадов.

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Источник: https://gagadget.com/games/62846-vworld-ofwarcraft-shadowlands-poyavitsya-podderzhka-trassirovki-luchej/
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