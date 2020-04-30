Ubisoft анонсировала новую игру Assassin's Creed Valhalla

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Вчера, 29 апреля, игровая студия Ubisoft анонсировала выход своей новой
игры из легендарной серии Assassin’s Creed Valhalla в ходе восьмичасовой
онлайн-трансляции. Известный интернет-художник BossLogic в это
время рисовал первый и главный арт к новой игре. Об этом сообщили в игровом
издании DTF.
Ubisoft планирует выпустить новые части игровых серий Watch Dogs и
Assassin’s Creed осенью 2020 года. Версия
на русском языке получила название "Assassin’s Creed:
Вальгалла".
Также сегодня, 30 апреля, в 18:00 по киевскому времени был
представлен первый четырехминутный ролик к игре, в которой показали масштабную
битву между викингами и королевской армией, главного героя и классические
атрибуты этой серии игр: ворона, человека в капюшоне и скрытый клинок.
Информация о тематике новой части игры Assassin’s Creed появилась еще весной 2019 года — фанаты в целом положительно приняли идею с викингами.
Как сообщал портал "Комментарии", Киев подал заявку на проведение турнира The International 2021 по Dota 2 — самого крупного
киберспортивного мероприятия в мире.
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