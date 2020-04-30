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Ubisoft анонсировала новую игру Assassin's Creed Valhalla

Выход игры запланирован на осень 2020 года, но коронавирус может отложить релиз

сегодня, 18:25
Автор:

• Антон Корнилов

Ubisoft анонсировала новую игру Assassin's Creed Valhalla

Вчера, 29 апреля, игровая студия Ubisoft анонсировала выход своей новой игры из легендарной серии Assassins Creed Valhalla в ходе восьмичасовой онлайн-трансляции. Известный интернет-художник BossLogic в это время рисовал первый и главный арт к новой игре. Об этом сообщили в игровом издании DTF.

Ubisoft планирует выпустить новые части игровых серий Watch Dogs и Assassins Creed осенью 2020 года. Версия на русском языке получила название "Assassins Creed: Вальгалла".

Также сегодня, 30 апреля, в 18:00 по киевскому времени был представлен первый четырехминутный ролик к игре, в которой показали масштабную битву между викингами и королевской армией, главного героя и классические атрибуты этой серии игр: ворона, человека в капюшоне и скрытый клинок.

Информация о тематике новой части игры Assassins Creed появилась еще весной 2019 года — фанаты в целом положительно приняли идею с викингами.


Как сообщал портал "Комментарии", Киев подал заявку на проведение турнира The International 2021 по Dota 2 — самого крупного киберспортивного мероприятия в мире.


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Источник: https://dtf.ru/games/130466-ubisoft-anonsirovala-assassin-s-creed-valhalla
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