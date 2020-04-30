Ubisoft анонсировала новую игру Assassin's Creed Valhalla

Вчера, 29 апреля, игровая студия Ubisoft анонсировала выход своей новой игры из легендарной серии Assassin’s Creed Valhalla в ходе восьмичасовой онлайн-трансляции. Известный интернет-художник BossLogic в это время рисовал первый и главный арт к новой игре. Об этом сообщили в игровом издании DTF.

Ubisoft планирует выпустить новые части игровых серий Watch Dogs и Assassin’s Creed осенью 2020 года. Версия на русском языке получила название "Assassin’s Creed: Вальгалла".

Также сегодня, 30 апреля, в 18:00 по киевскому времени был представлен первый четырехминутный ролик к игре, в которой показали масштабную битву между викингами и королевской армией, главного героя и классические атрибуты этой серии игр: ворона, человека в капюшоне и скрытый клинок.

Информация о тематике новой части игры Assassin’s Creed появилась еще весной 2019 года — фанаты в целом положительно приняли идею с викингами.





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