Выставка EA Play 2020 стартует онлайн 11 июня

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Игровая студия Electronic Arts анонсировала
дату начала своей ежегодной мини-выставки EA Play 2020, которая обычно предшествует масштабной ежегодной
игровой выставке Е3. Об этом Electronic Arts сообщили в своем официальном аккаунте в Twitter.
В 2020 году EA Play пройдет в цифровом формате, как и все остальные игровые
выставки, из-за распространения пандемии коронавируса Covid-19. Мероприятие начнется в ночь с
11 на 12 июня в 2 часа ночи по киевскому времени.
Живые пресс-конференции не планируются, только
онлайн-трансляции. При этом на EA Play
в этом году, скорее всего, покажут все основные проекты и анонсы, потому что
основную игровую выставку Е3 отменили еще в середине марта. После этого и
другие студии решили провести собственные отдельные мероприятия.
Пока неизвестно, как именно пройдет выставка в 2020 году.
Это могут быть как отдельные трансляции, так и одна общая с новостями.
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