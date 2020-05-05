Выставка EA Play 2020 стартует онлайн 11 июня

Игровая студия Electronic Arts анонсировала дату начала своей ежегодной мини-выставки EA Play 2020, которая обычно предшествует масштабной ежегодной игровой выставке Е3. Об этом Electronic Arts сообщили в своем официальном аккаунте в Twitter.

В 2020 году EA Play пройдет в цифровом формате, как и все остальные игровые выставки, из-за распространения пандемии коронавируса Covid-19. Мероприятие начнется в ночь с 11 на 12 июня в 2 часа ночи по киевскому времени.

Живые пресс-конференции не планируются, только онлайн-трансляции. При этом на EA Play в этом году, скорее всего, покажут все основные проекты и анонсы, потому что основную игровую выставку Е3 отменили еще в середине марта. После этого и другие студии решили провести собственные отдельные мероприятия.

Пока неизвестно, как именно пройдет выставка в 2020 году. Это могут быть как отдельные трансляции, так и одна общая с новостями.

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