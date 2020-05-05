Компания Amazon представит собственный геройский шутер

Технологический гигант Amazon наконец назвал дату релиза своего PvPvE-шутера Crucible. При этом компания не поскупилась и показала геймерам игровой процесс новой разработки.

Crucible — это бесплатная игра в жанре шутер от Amazon Game Studios, который объединяет механики популярных командных игр. Игрокам прийдется выбрать одного из десяти предложенных персонажей, которые будут наделены уникальными умениями. Этих героев прозвали охотниками и поручили отправиться в большой мир для борьбы не только с монстрами, но и другими людьми.

Шутер Crucible запустится уже 20 мая в Steam. На старте он получит три режима. В Heart of the Hives геймеры поделятся на две команды по четыре бойца, и наперегонки будут сражаться с боссами, чтобы первыми собрать три сердца. В Harvester Command команды по восемь игроков будут драться между собой за контроль над сборщиками ценных ресурсов. Alpha Hunters будет ближе всего к классическому PvP-режиму. Здесь две команды по восемь бойцов просто борются за выживание.





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