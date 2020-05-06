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Больше бойцов и новый сюжет: чем порадует геймеров обновленная Mortal Kombat 11

Игра Mortal Kombat 11 Aftermath получит бесплатные и платные дополнения, а также уникального бойца из другой вселенной

сегодня, 18:03
Автор:

• Зинченко Павел

Больше бойцов и новый сюжет: чем порадует геймеров обновленная Mortal Kombat 11
Ранее инсайдеры сообщали о загадочном тизере NetherRealm, который намекал на анонс игры Mortal Kombat 11 Aftermath. Это сюжетное дополнение с новыми персонажами, которое будет продаваться отдельно. История Aftermath станет продолжением оригинального сюжета Mortal Kombat 11.
Сюжет новой игры следующий. Лю Кан и Рейден намереваются использовать Песочные часы Кроники для перезапуска истории, но их действиям препятствуют Фудзин, Ночной Волк и Шан Цунг. По словам последнего, чтобы вернуть время вспять и спасти вселенную, Лю Кану и Рейдену необходимо возвратиться в прошлое и завладеть короной Кроники. На этом пути им прийдется пройти множество испытаний и победить во многих боях.
В Mortal Kombat 11 Aftermath на арене вновь появятся такие бойцы, как Шива и Фуджин. Кроме того в игру заглянет Робокоп из одноименного фильма. NetherRealm также отметили, что актер Кэри-Хироюки Тагава вернулся в "Смертельную битву", чтобы озвучивать Шан Цунга в Mortal Kombat 11.
Mortal Kombat 11 Aftermath выйдет уже 26 мая на игровых консолях PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, персональных компьютерах и Google Stadia. Игра получит три издания.
Игроки, которые оформят предзаказ, получат набор костюмов для Скорпиона, Саб-Зиро и Фрост.
Наряду с платным дополнением Aftermath, геймеров порадуют и бесплатным обновлением. 26 мая NetherRealm вернет в основную MK11 арены Dead Pool и Soul Chamber, фаталити с использованием окружения и дружеские добивания.
Как сообщало издание "Комментарии", улучшенные версии игр Mortal Kombat появятся на ПК и PlayStation.


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Источник: https://gagadget.com/games/62942-netherrealm-predstavila-mortal-kombat-11-aftermath-novyij-syuzhet-bolshe-bojtsov-ibesplatnyij-kontent/
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