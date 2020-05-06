Больше бойцов и новый сюжет: чем порадует геймеров обновленная Mortal Kombat 11

Ранее инсайдеры сообщали о загадочном тизере NetherRealm, который намекал на анонс игры Mortal Kombat 11 Aftermath. Э то сюжетное дополнение с новыми персонажами, которое будет продаваться отдельно. История Aftermath станет продолжением оригинального сюжета Mortal Kombat 11 .

Сюжет новой игры следующий. Лю Кан и Рейден намереваются использовать Песочные часы Кроники для перезапуска истории, но их действиям препятствуют Фудзин, Ночной Волк и Шан Цунг. По словам последнего, чтобы вернуть время вспять и спасти вселенную, Лю Кану и Рейдену необходимо возвратиться в прошлое и завладеть короной Кроники. На этом пути им прийдется пройти множество испытаний и победить во многих боях.



В Mortal Kombat 11 Aftermath на арене вновь появятся такие бойцы, как Шива и Фуджин. Кроме того в игру заглянет Робокоп из одноименного фильма. NetherRealm также отметили, что актер Кэри-Хироюки Тагава вернулся в "Смертельную битву", чтобы озвучивать Шан Цунга в Mortal Kombat 11.



Mortal Kombat 11 Aftermath выйдет уже 26 мая на игровых консолях PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, персональных компьютерах и Google Stadia. Игра получит три издания.

Игроки , которые оформят предзаказ, получат набор костюмов для Скорпиона, Саб-Зиро и Фрост.

Наряду с платным дополнением Aftermath, геймеров порадуют и бесплатным обновлением. 26 мая NetherRealm вернет в основную MK11 арены Dead Pool и Soul Chamber, фаталити с использованием окружения и дружеские добивания.

Как сообщало издание "Комментарии", улучшенные версии игр Mortal Kombat появятся на ПК и PlayStation.



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