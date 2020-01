Улучшенные версии игр Mortal Kombat появятся на ПК и PlayStation

Авторы вселенной Mortal Kombat решили порадовать своих поклонников улучшенными версиями первых трех игр по "Смертельной битве".

Портал Gematsu заметил, что сайт рейтинговой комиссии PEGI зарегистрировал Mortal Kombat Kollection Online для PlayStation 4, Xbox One, PC и Nintendo Switch. Если верить полученной информации, геймерам предложат издание, состоящее из первых трех игр серии с улучшенной графикой.

"Mortal Kombat Kollection Online — оригинальная трилогия Mortal Kombat, которую всегда хотели заполучить фанаты этой игры. Модернизированный арт, игровой процесс и онлайн-функции обеспечивают невероятный опыт, который возрождает „классику“", — сообщается в описании.

Над ремастером работают в стенах студии Blind Squirrel Games, которая также отвечала за такие проекты, как BioShock: The Collection и Borderlands: Game of the Year Edition. О сборнике Mortal Kombat Kollection Online последний раз говорили в еще апреле прошлого года, когда появились новости об отмене ремастера. Похоже, Warner Bros. передумал и теперь работа над проектом идет полным ходом.

Дэнни Хьюнх, концепт-художник и дизайнер пользовательского интерфейса в Blind Squirrel Games, поделился первыми скриншотами ремастера.





