Electronic Arts выпустит ремейк популярной игровой трилогии

Представив последний квартальный отчет, компания Electronic Arts упомянула, что собирается выпустить проект из линейки EA HD. Тогда появилось предположение, что геймеров ожидает ремейк. Сегодня догадки подтвердил новостной редактор портала VentureBeat.

На своей странице в Twitter писатель-фантаст Джефф Грабб сообщил, что упомянутый в отчете HD-ремейк — трилогия Mass Effect. Вряд ли Electronic Arts создаст ремейки сразу трех игр, поэтому речь, скорее всего, идет о переизданиях с подтянутой графикой. О платформах информации конкретной нет, но источник предположил, что пользователи Nintendo Switch ремейк не получат.

Дату официального релиза Грабб не сообщил, но можно с увереностью предположить, что переиздания представят на EA Play, которое пройдет 12 июня в два часа. В анонсе события Electronic Arts пообещала премьеры и новости, так что вполне вероятно, что в числе прочего пройдет и презентация обновленной Mass Effect.

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