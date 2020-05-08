Британская компания представила оригинальный раллийный симулятор

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Во время мероприятия Inside Xbox был представлен раллийный симулятор DiRT 5, над которым работает компания Codemasters.
По информации разработчиков, команда пытается сделать новую часть серии более масштабной во всех отношениях. Например, в DiRT 5 появится полноценный сюжет с "хорошими" и "плохими" персонажами, а также повествованием, сюжет которого развивается в зависимости от выбора игрока. Создатели даже пригласили актеров Троя Бейкера и Нолана Норта, чтобы те подарили голоса антагонисту и протагонисту истории. Кроме того, в сюжете появятся и известные личности из "мира автомобильной культуры".
Что касается игрового процесса, то Codemasters готовит одиночную кампанию, восемь режимов гонок, события, мультиплеер на 12 человек и соревновательный режим по разделенному экрану. В придачу ко всему разработчики обещают предоставить новые режимы, которые раньше не встречались в серии.
Если верить трейлеру, геймеры получат и разнообразный автопарк. Погонять дадут на классических гоночных автомобилях, маслкарах, а также раллийных болидах для соревнований в экстремальных условиях. В свою очередь трассы будут отличаться не только маршрутом, но и погодными условиями.
Выйдет игра DiRT 5 примерно в октябре 2020 на PlayStation 4, Xbox One и PC (в Steam). Для PlayStation 5 и Xbox Series X месяц релиза пока неизвестен.
Как сообщало издание "Комментарии", Electronic Arts выпустит ремейк популярной игровой трилогии.
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