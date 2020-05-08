Британская компания представила оригинальный раллийный симулятор

Во время мероприятия Inside Xbox был представлен раллийный симулятор DiRT 5, над которым работает компания Codemasters.

По информации разработчиков, команда пытается сделать новую часть серии более масштабной во всех отношениях. Например, в DiRT 5 появится полноценный сюжет с "хорошими" и "плохими" персонажами, а также повествованием, сюжет которого развивается в зависимости от выбора игрока. Создатели даже пригласили актеров Троя Бейкера и Нолана Норта, чтобы те подарили голоса антагонисту и протагонисту истории. Кроме того, в сюжете появятся и известные личности из "мира автомобильной культуры".

Что касается игрового процесса, то Codemasters готовит одиночную кампанию, восемь режимов гонок, события, мультиплеер на 12 человек и соревновательный режим по разделенному экрану. В придачу ко всему разработчики обещают предоставить новые режимы, которые раньше не встречались в серии.

Если верить трейлеру, геймеры получат и разнообразный автопарк. Погонять дадут на классических гоночных автомобилях, маслкарах, а также раллийных болидах для соревнований в экстремальных условиях. В свою очередь трассы будут отличаться не только маршрутом, но и погодными условиями.

Выйдет игра DiRT 5 примерно в октябре 2020 на PlayStation 4, Xbox One и PC (в Steam). Для PlayStation 5 и Xbox Series X месяц релиза пока неизвестен.





Как сообщало издание "Комментарии", Electronic Arts выпустит ремейк популярной игровой трилогии.

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