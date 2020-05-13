Книга рекордов Гиннеса зарегистрировала самого старого в мире геймера

90-летняя женщина из Японии официально признана самым старым игровым блогером. Она попала в Книгу рекордов Гиннеса как старейшая в мире геймерка, ведущая канала YouTube. Об этом сообщается на сайте Книги рекордов Гиннеса.

Японка Хамако Мори, известная в Интернете как блогер Gaming Grandma, родилась 18 января 1930 года. Она начала играть в видеоигры, которые принадлежали ее детям, когда ей было 39 лет. "Со стороны это выглядело забавно, и я решила попробовать. Я пристрастилась к играм и играла, пока меня никто не видел", - рассказала Мори.

Все эти годы женщина была коллекционером игровых приставок. Первой из них была Cassette Vision, выпущенная в Японии в 1981 году. Сейчас она использует для игры PlayStation 4. "Поначалу мне было трудно освоить, но последние экшн-игры со всеми их развлечениями заставили меня заняться технологиями. Я буквально одержима всеми этими новшествами", - призналась женщина.





Несколько лет назад Мори решила, что играть для себя не имеет смысла, и создала канал на YouTube, чтобы поделиться своим игровым опытом с другими людьми. Вскоре канал пожилой японки стал набирать тысячи просмотров и на нем зарегистрировались более 188 тысяч человек.

Мори признался, что игры заставляют ее чувствовать себя молодой и дают силы. "Через столько лет я поняла, что игра - это мое призвание. Я наслаждаюсь жизнью, и это нормально", - сказала пенсионерка.

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