В сети появились ранние изображения популярной игры

Поклонники игры Diablo критиковали Blizzard за смену стиля в третьей части серии. Геймеры привыкли к более мрачной и готической атмосфере. Они крайне удивились, когда лицезрели Diablo ІІІ в ярких красках. Но весь секрет заключается в том, что изначально разработчики планировали придерживаться традиционного оформления.

Сайт Purediablo обнаружил работы художника Оскара Куэста, который ранее работал в уже прекратившей существование студии Blizzard North. В 2005 году подразделение занималось разработкой Diablo ІІІ, и Куэста поделился скриншотами с изображениями ранней версии игры. Скриншоты находятся в сети уже довольно давно, но их заметили только сейчас. "В то время модели были довольно низко полигональными, и мы использовали только карты базовых цветов", — сообщил Оскар.

В Diablo 4 разработчики из Blizzard возвратились к оригинальному стилю. Персонажи выглядят более живыми и настоящими, а окружение — мрачным и даже немного сероватым. Все же на презентации геймеры порадовались такому возвращению к истокам. Ко всему прочему Blizzard взялась за доработку системы прогрессии, добавив новые механики и усовершенствовав старые.

Как сообщало издание "Комментарии", Diablo 4 получит улучшенный интерфейс и армию каннибалов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!