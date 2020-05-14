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В сети появились ранние изображения популярной игры

Ранняя версия игры Diablo ІІІ значительно больше соответствовала мрачной атмосфере серии

сегодня, 18:13
Автор:

• Зинченко Павел

В сети появились ранние изображения популярной игры

Поклонники игры Diablo критиковали Blizzard за смену стиля в третьей части серии. Геймеры привыкли к более мрачной и готической атмосфере. Они крайне удивились, когда лицезрели Diablo ІІІ в ярких красках. Но весь секрет заключается в том, что изначально разработчики планировали придерживаться традиционного оформления.

Сайт Purediablo обнаружил работы художника Оскара Куэста, который ранее работал в уже прекратившей существование студии Blizzard North. В 2005 году подразделение занималось разработкой Diablo ІІІ, и Куэста поделился скриншотами с изображениями ранней версии игры. Скриншоты находятся в сети уже довольно давно, но их заметили только сейчас. "В то время модели были довольно низко полигональными, и мы использовали только карты базовых цветов", — сообщил Оскар.

В Diablo 4 разработчики из Blizzard возвратились к оригинальному стилю. Персонажи выглядят более живыми и настоящими, а окружение — мрачным и даже немного сероватым. Все же на презентации геймеры порадовались такому возвращению к истокам. Ко всему прочему Blizzard взялась за доработку системы прогрессии, добавив новые механики и усовершенствовав старые.

Как сообщало издание "Комментарии", Diablo 4 получит улучшенный интерфейс и армию каннибалов.


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Источник: https://gagadget.com/games/63078-diablo-3-kotoruyu-myizhdali-byivshij-hudozhnik-blizzard-pokazal-rannyuyu-versiyu-igryi-2005-goda/
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