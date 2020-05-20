Геймеров ожидает ремейк популярной игры о преступниках

Американская компания 2K выпустила полноценный анонс игровой серии Mafia: Trilogy. Разработчики рассказали о главных особенностях переиздания.

Главным героем данного сборника стала игра Mafia: Definitive Edition — ремейк первой "Мафии". Геймерам вновь расскажут о Томи Анджело, который вляпался в неприятности, связанные с мафией и решил не останавливаться, а делать карьеру в преступной группировке.

2К предлагает вернуться не только ради старой хорошей истории, но и усовершенствованной графики. Разработчики перерисовали игру с нуля, добавив поддержку 4К\HDR, обновленные звуковые эффекты с кат-сценами, а также доработали геймплей. Лост Хевен стал больше по сравнению с оригинальной игрой, обзаведясь новыми локациями, транспортом и заданиями.

"Вместо прямого переноса оригинальной Mafia на современные платформы, Mafia: Definitive Edition — это полноценный ремейк, который во всех отношениях дополняет классику 2002 года, предоставляя опыт, который даже лучше, чем вы помните", — сообщают разработчики.





Mafia: Definitive Edition выйдет уже 28 августа на PlayStation 4, Xbox One и PC. Геймеры смогут купить игру отдельно, заплатив 40 долларов, или же в составе сборника Mafia: Trilogy за 60 долларов, который также включает улучшенные Mafia 2 и Mafia 3. Последние обойдутся в 30 долларов каждая, так что фанатам есть смысл сразу покупать всю трилогию. Кстати, Mafia 2 с улучшенной графикой и Mafia 3 уже доступны на PlayStation 4, Xbox One и PC.

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