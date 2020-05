Игроки в Assassin’s Creed Valhalla смогут обходиться без насилия

Игра Assassin’s Creed Valhalla до сих пор не получила трейлера игрового процесса, но креативный директор проекта Ашраф Измаил продолжает сообщать новые подробности. Ранее разработчик уже сообщил о возвращении скрытого клинка, а теперь поведал о некоторых нюансах прохождения миссий.

В интервью для Kotaku Измаил рассказал, что Эйвор получит возможность решать конфликты не только грубой силой, но также и с помощью дипломатии. В Valhalla геймер получит в собственное распоряжение поселение, главная задача которого заключается в том, чтобы мирно существовать на враждебной территории. Потому главному герою придется не только воевать, но и заключать договоры.

Директор также добавил, что такой подход основан на истории. Викингов чаще изображают, как завоевателей, грабителей и убийц, но работающие над Valhalla историки отмечают, что они довольно легко адаптировались к чужим культурам.

В то же время Эйвору придется часто махать топором и мечом, так как не все конфликты удасться решить мирно. Именно поэтому Valhalla останется привычной Assassin’s Creed в геймплейном плане.

Как сообщало издание "Комментарии", в сети появились подробности о сюжете игры The Last of Us: Part 2.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!