Множество врагов и новое оружие: что появится в игре Serious Sam 4

Хорватская компания Croteam и американский разработчик игр Devolver Digital провели полноценную презентацию Serious Sam 4. Во время мероприятия разработчики назвали дату релиза и показали много чего интересного из игрового процесса.

Serious Sam 4 появится уже в августе, но точный день разработчики пока не назвали. Вероятно, это будет последняя неделя месяца. Первый релиз запланирован для PC и Google Stadia. В Steam уже открыты предзаказы с бонусами. На PlayStation 4 и Xbox One игра появится не ранее, чем в 2021 году, так как Devolver Digital заключила сделку на эксклюзивность с Google.





По информации, которая исходит от креативного директора Croteam Давора Хунски, разработчики работают над неким аркадным шутером, который бросит геймерам вызов. Одной из сложностей станет множество врагов на экране. Croteam доработали "систему легиона", которая позволила разработчикам поместить на уровнях тысячи противников. Среди врагов появятся как знакомые противники вроде камикадзе, быков-оборотней и скелетов, так и новые — рыгуны и ревнители.

Арсенал также разнообразят. К уже классическому вооружению ("двустволке", пулеметам и минигану) присоединится автоматический дробовик. Croteam даже намекнули на добивание, но детали поки не разглашаются.





Как сообщало издание "Комментарии", геймеров ожидает ремейк популярной игры о преступниках.

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