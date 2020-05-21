Стратегию Civilization 6 раздают бесплатно в Epic Games Store

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Сегодня, 21 мая, на игровой платформе Epic Games Store (аналог популярного Steam) завершилась раздача
бесплатной популярной игры Grand Theft Auto
5 (GTA 5) и началась
раздача новой бесплатной стратегической игры Sid Meier’s Civilization
6. Об этом сообщили в игровом издании DTF.
По информации издания, это уже вторая игра в рамках большой
распродажи в онлайн-магазине игр. Как и в случае с GTA 5, раздача Civilization 6 продлится в течение
недели — до 18:00 по киевскому времени 28 мая. Игру можно забрать в аккаунт Epic Games Store навсегда,
после завершения акции в нее тоже можно будет играть.
За активацию игры каждый пользователь получает купон на
определенную сумму в денежном эквиваленте, который можно до 1 ноября потратить
на любую вышедшую игру.
Также раздача Civilization 6 подтверждают недавнюю утечку, согласно которой, с
14 мая будут бесплатно раздавать GTA, с 21 мая — Civilization
6, с 28 мая — Borderlands The Handsome Collection
(Borderlands 2 со всеми
DLC и
Pre-Sequel), а с 4 июня — ARK: Survival Evolved.
Как сообщал портал "Комментарии", YouTube будет напоминать
пользователям, что пора спать.
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