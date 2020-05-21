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Стратегию Civilization 6 раздают бесплатно в Epic Games Store

Сегодня в EGS закончилась раздача бесплатной GTA 5

21 мая 2020, 22:25
Автор:

• Антон Корнилов

Стратегию Civilization 6 раздают бесплатно в Epic Games Store

Сегодня, 21 мая, на игровой платформе Epic Games Store (аналог популярного Steam) завершилась раздача бесплатной популярной игры Grand Theft Auto 5 (GTA 5) и началась раздача новой бесплатной стратегической игры Sid Meiers Civilization 6. Об этом сообщили в игровом издании DTF.

По информации издания, это уже вторая игра в рамках большой распродажи в онлайн-магазине игр. Как и в случае с GTA 5, раздача Civilization 6 продлится в течение недели — до 18:00 по киевскому времени 28 мая. Игру можно забрать в аккаунт Epic Games Store навсегда, после завершения акции в нее тоже можно будет играть.

За активацию игры каждый пользователь получает купон на определенную сумму в денежном эквиваленте, который можно до 1 ноября потратить на любую вышедшую игру.

Также раздача Civilization 6 подтверждают недавнюю утечку, согласно которой, с 14 мая будут бесплатно раздавать GTA, с 21 мая — Civilization 6, с 28 мая — Borderlands The Handsome Collection (Borderlands 2 со всеми DLC и Pre-Sequel), а с 4 июня — ARK: Survival Evolved.

Как сообщал портал "Комментарии", YouTube будет напоминать пользователям, что пора спать.


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Источник: https://dtf.ru/sale/137563-v-epic-games-store-nachalas-razdacha-civilization-vi
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