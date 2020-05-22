Язык

Українська

Русский

Coinspot 22.05.2020

BTC/USD

9218.41

ETH/USD

206.78

LTC/USD

44.05

НБУ 22.05.2020

USD/UAH

26.96

EUR/UAH

29.45

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:ratings
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости IT игры В игровой платформе Steam началась «Весенняя уборка»
НОВОСТИ Все новости

В игровой платформе Steam началась «Весенняя уборка»

Акция в Steam пройдет до 28 мая

сегодня, 19:23
Автор:

• Антон Корнилов

В игровой платформе Steam началась «Весенняя уборка»

Вчера, 21 мая, в игровой платформе Steam началась акция под названием "Весенняя уборка", которая будет проводиться до следующего четверга, 28 мая. Соответствующая и более подробная информация опубликована на официальном сайте Steam.

В рамках акции "Весенняя уборка" игровая студия Valve призывает пользователей игровой платформы Steam сыграть в игры, которые накопились у них в библиотеках, но так и не были запущены, а также рекомендует похожие по жанру, но не особо популярные проекты.

В 2020 году компания Valve дополнила акцию двумя новыми дополнительными категориями с рекомендациями. В раздел "Во что сыграть" попали предложения из библиотеки на основе истории игр пользователя. А в раздел Remote Play Together будут советовать игры, в которые можно сыграть по сети со своими друзьями.

Всего в рамках акции "Весенняя уборка" пользователям предлагают 7 категорий с рекомендациями, в которых предлагают для повторного или первого запуска 21 игру.

Как сообщал портал "Комментарии", "Ты не стреляешь, ты ловишь пулю": вышел трейлер фильма "Довод" Кристофера Нолана.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://store.steampowered.com/springcleaning
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!