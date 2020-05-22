В игровой платформе Steam началась «Весенняя уборка»

Вчера, 21 мая, в игровой платформе Steam началась акция под названием "Весенняя уборка", которая будет проводиться до следующего четверга, 28 мая. Соответствующая и более подробная информация опубликована на официальном сайте Steam.

В рамках акции "Весенняя уборка" игровая студия Valve призывает пользователей игровой платформы Steam сыграть в игры, которые накопились у них в библиотеках, но так и не были запущены, а также рекомендует похожие по жанру, но не особо популярные проекты.

В 2020 году компания Valve дополнила акцию двумя новыми дополнительными категориями с рекомендациями. В раздел "Во что сыграть" попали предложения из библиотеки на основе истории игр пользователя. А в раздел Remote Play Together будут советовать игры, в которые можно сыграть по сети со своими друзьями.

Всего в рамках акции "Весенняя уборка" пользователям предлагают 7 категорий с рекомендациями, в которых предлагают для повторного или первого запуска 21 игру.

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