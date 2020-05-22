«Ты не стреляешь, ты ловишь пулю»: вышел трейлер фильма «Довод» Кристофера Нолана

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Вчера, 21 мая, вышел второй трейлер нового фильма режиссера
Кристофера Нолана под названием "Довод". Соответствующее видео опубликовано на
официальном YouTube-канале
киностудии Warner Bros.
В новом фильме режиссер сделал акцент на инверсии. Примечательным моментом трейлера стал эпизод с выстрелом "наоборот". Девушка говорит стрелку, что он не стреляет, а ловит пулю при выстреле. Главные герои якобы пытаются предотвратить начало Третьей мировой войны.
Первый трейлер фильма показали еще в декабре 2019 года, но
тогда, в привычном Кристоферу Нолану стилю, события оказались слишком
запутанными для понимания зрителями. В первом видеоролике была указана дата
премьеры — 17 июля 2020 года, но во втором дату не стали показывать. В
социальных сетях предположили, что дату премьеры перенесут из-за распространения
пандемии коронавируса Covid-19.
Главные роли сыграли Джон Дэвид Вашингтон, Роберт Паттинсон,
Элизабет Дебики, Аарон Тейлор-Джонсон и другие.
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