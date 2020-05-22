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«Ты не стреляешь, ты ловишь пулю»: вышел трейлер фильма «Довод» Кристофера Нолана

Новый фильм от создателя «Начала», «Дюнкерка», «Темного рыцаря», «Интерстеллара» и других

сегодня, 17:55
Автор:

• Антон Корнилов

«Ты не стреляешь, ты ловишь пулю»: вышел трейлер фильма «Довод» Кристофера Нолана

Вчера, 21 мая, вышел второй трейлер нового фильма режиссера Кристофера Нолана под названием "Довод". Соответствующее видео опубликовано на официальном YouTube-канале киностудии Warner Bros.

В новом фильме режиссер сделал акцент на инверсии. Примечательным моментом трейлера стал эпизод с выстрелом "наоборот". Девушка говорит стрелку, что он не стреляет, а ловит пулю при выстреле. Главные герои якобы пытаются предотвратить начало Третьей мировой войны.


Первый трейлер фильма показали еще в декабре 2019 года, но тогда, в привычном Кристоферу Нолану стилю, события оказались слишком запутанными для понимания зрителями. В первом видеоролике была указана дата премьеры — 17 июля 2020 года, но во втором дату не стали показывать. В социальных сетях предположили, что дату премьеры перенесут из-за распространения пандемии коронавируса Covid-19.

Главные роли сыграли Джон Дэвид Вашингтон, Роберт Паттинсон, Элизабет Дебики, Аарон Тейлор-Джонсон и другие.

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Источник: https://youtu.be/ZBfucK7h2gc
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