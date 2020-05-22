Умер бывший нардеп Анатолий Матвиенко. Ему было 67 лет

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Сегодня, 22 мая, народный депутат Украины Николай Княжицкий
сообщил о смерти бывшего народного депутата и известного украинского политика
Анатолия Матвиенко в возрасте 67 лет. Об этом нардеп рассказал на
своей официальной странице в Facebook.
"Анатолий Сергеевич Матвиенко умер. Он всегда был патриотом
и настоящим украинцем, в независимой Украине всегда был одним из лидеров
национал-демократических сил", — написал народный депутат Николай Княжицкий.
По словам политика, Анатолий Матвиенко любил и поддерживал
украинскую культуру, исторические исследования. У него даже была мечта
объединить украинские церкви, а также увидеть Украину сильной и соборной.
В 2004 году во время президентских выборов в Украине Анатолий Матвиенко руководил Харьковским региональным избирательным штабом Виктора Ющенко. А в 2006-2007 годах стал народным депутатом Украины от блока "Наша Украина". Также избран народным депутатом в Верховную Раду Украины 8-го созыва в 2014 году от партии "Блок Петра Порошенко".
Политический эксперт Андрей Глывка сообщил, что прощание с Анатолием Матвиенко пройдет в субботу, 23 мая, в Михайловском Златоверхом соборе в Киеве с 12 до 14 часов. Похоронят Анатолия Сергеевича Матвиенко в воскресенье, 24 мая, в городе Бершадь Винницкой области в 10 утра в Храме Успения Пресвятой Богородицы.
Как сообщал портал "Комментарии", Зеленский подписал антиколомойский закон.
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