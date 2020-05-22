Умер бывший нардеп Анатолий Матвиенко. Ему было 67 лет

Сегодня, 22 мая, народный депутат Украины Николай Княжицкий сообщил о смерти бывшего народного депутата и известного украинского политика Анатолия Матвиенко в возрасте 67 лет. Об этом нардеп рассказал на своей официальной странице в Facebook.

"Анатолий Сергеевич Матвиенко умер. Он всегда был патриотом и настоящим украинцем, в независимой Украине всегда был одним из лидеров национал-демократических сил", — написал народный депутат Николай Княжицкий.

По словам политика, Анатолий Матвиенко любил и поддерживал украинскую культуру, исторические исследования. У него даже была мечта объединить украинские церкви, а также увидеть Украину сильной и соборной.

В 2004 году во время президентских выборов в Украине Анатолий Матвиенко руководил Харьковским региональным избирательным штабом Виктора Ющенко. А в 2006-2007 годах стал народным депутатом Украины от блока "Наша Украина". Также избран народным депутатом в Верховную Раду Украины 8-го созыва в 2014 году от партии "Блок Петра Порошенко".

Политический эксперт Андрей Глывка сообщил, что прощание с Анатолием Матвиенко пройдет в субботу, 23 мая, в Михайловском Златоверхом соборе в Киеве с 12 до 14 часов. Похоронят Анатолия Сергеевича Матвиенко в воскресенье, 24 мая, в городе Бершадь Винницкой области в 10 утра в Храме Успения Пресвятой Богородицы.

Как сообщал портал "Комментарии", Зеленский подписал антиколомойский закон.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!