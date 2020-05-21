Все требования МВФ выполнены: Зеленский подписал антиколомойский закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал так называемый антиколомойский закон о банках, согласно которому, национализированные банки Украины не смогут вернуться в собственность бывших владельцев. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины на официальном сайте.

Согласно закону, даже если суд признает национализацию банка незаконной, бывший собственник сможет рассчитывать только на компенсацию. Закон получил название антиколомойский, потому что изначально был задуман против возвращения национализированного в 2016-2017 годах ПриватБанка бывшему владельцу олигарху Игорю Коломойскому.

Подписанный президентом антиколомойский закон может быть обжалован в Конституционном суде.

Ранее Международный валютный фонд для выдачи кредита Украине настаивал на принятии двух законопроектов, среди которых антиколомойский закон и закон о рынке земли. Оба законопроекта уже приняты в целом и подписаны президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщал портал "Комментарии", Зеленский продлил блокировку российских сайтов и соцсетей.

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