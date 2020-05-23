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Игра Minecraft Dungeons получила первые оценки критиков

Критики высоко оценили боевую систему и кастомизацию героя, но дали низкою оценку сюжету

сегодня, 01:15
Автор:

• Зинченко Павел

Игра Minecraft Dungeons получила первые оценки критиков

До релиза игры Minecraft Dungeons осталось ждать всего три дня, но в Сети уже можно ознакомится с первыми обзорами от прессы с оценками игры.

Minecraft Dungeons очень сильно отличается от оригинальной игры. Разработчики отошли от концепции выживания в открытом мире, сделав экшен-RPG в стиле Diablo. Игроков отправляют в подземелья и леса, чтобы сражаться с монстрами, спасать мир и собирать разнообразный лут. Также присутствует система артефактов и улучшения экипировки. Все это довольно сильно влияет на стиль игры. Из приятных мелочей: Minecraft Dungeons поддерживает кооператив как за одним устройством, так и в режиме онлайн.

После 11 обзоров средняя оценка игры на Metacritic остановилась на отметке в 76 баллов. Windows Central поставил игре самую высокую оценку - 90 баллов, взяв во внимание боевую систему, оптимизацию, музыку и кастомизацию героя. В то же время автор обзора не очень высоко оценил сюжет. От GamesRadar проект получил всего 70 баллов за поверхностную ролевую механику и продолжительность игры, но сам геймплей журналист назвал захватывающим.

Оценки: Windows Central — 90; Everyeye.it — 85; Gamers Heroes — 80; Destructoid — 80; Attack of the Fanboy — 80; GamesRadar+ — 70; PCGamesN — 70; Multiplayer.it — 70.

Как сообщало издание "Комментарии", геймеров ожидает ремейк популярной игры о преступниках.


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Источник: https://gagadget.com/games/63218-pervyie-otsenki-minecraft-dungeons-diablo-na-minimalkah-daesche-ivpikselyah/
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