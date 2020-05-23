Игра Minecraft Dungeons получила первые оценки критиков

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До релиза игры Minecraft Dungeons осталось ждать всего три дня, но в Сети уже можно ознакомится с первыми обзорами от прессы с оценками игры.
Minecraft Dungeons очень сильно отличается от оригинальной игры. Разработчики отошли от концепции выживания в открытом мире, сделав экшен-RPG в стиле Diablo. Игроков отправляют в подземелья и леса, чтобы сражаться с монстрами, спасать мир и собирать разнообразный лут. Также присутствует система артефактов и улучшения экипировки. Все это довольно сильно влияет на стиль игры. Из приятных мелочей: Minecraft Dungeons поддерживает кооператив как за одним устройством, так и в режиме онлайн.
После 11 обзоров средняя оценка игры на Metacritic остановилась на отметке в 76 баллов. Windows Central поставил игре самую высокую оценку - 90 баллов, взяв во внимание боевую систему, оптимизацию, музыку и кастомизацию героя. В то же время автор обзора не очень высоко оценил сюжет. От GamesRadar проект получил всего 70 баллов за поверхностную ролевую механику и продолжительность игры, но сам геймплей журналист назвал захватывающим.
Оценки: Windows Central — 90; Everyeye.it — 85; Gamers Heroes — 80; Destructoid — 80; Attack of the Fanboy — 80; GamesRadar+ — 70; PCGamesN — 70; Multiplayer.it — 70.
Как сообщало издание "Комментарии", геймеров ожидает ремейк популярной игры о преступниках.
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