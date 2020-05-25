kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
kyiv kyiv
logo
lang

Язык

Українська

Русский

Coinspot 25.05.2020

BTC/USD

8826.43

ETH/USD

204.86

LTC/USD

43.20

НБУ 25.05.2020

USD/UAH

27.05

EUR/UAH

29.45

RUB/UAH

0.38
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости IT игры Разработчики сообщили новые подробности об игре Marvel’s Avengers
commentss НОВОСТИ Все новости

Разработчики сообщили новые подробности об игре Marvel’s Avengers

Дизайнер проекта рассказал о характеристиках Капитана Америки

сегодня, 18:16
Автор:

• Зинченко Павел

Разработчики сообщили новые подробности об игре Marvel’s Avengers

Компания Crystal Dynamics уже давно не сообщала подробностей об игре Marvel’s Avengers. Последний трейлер геймеры оценили еще в прошлом году. Разработчики тогда рассказали о кастомизации, прогрессии и заданиях. Теперь же ведущий дизайнер боевой системы Винс Наполи забежал на Reddit и поведал о способностях Капитана Америки.

В фильмах Капитан Америка всегда пребывает в действии, раздавая тумаки, и часто использует различные трюки. В Marvel’s Avengers разработчики сохранили эту особенность. К примеру, Роджерс может проделать кувырок в воздухе "би-твист" и ударить врага щитом, или же атаковать противника толчком всего тела. "Честно говоря, я думаю, что именно комбинация в равной степени ловкости и силы придают его боевому стилю уникальности", — сообщил Наполи.

Также Капитан Америка умеет бегать по стенам, подобно Принцу Персии, а также совершать двойной прыжок и раскачиваться. Как сообщает дизайнер, если быстро реагировать, то Кэп сможет отталкиваться от вертикальных поверхностей, продлевая бег по стенам.

Напомним, что игра Marvel’s Avengers выйдет 4 сентября на PlayStation 4, Xbox One, PC и Google Stadia.

Как сообщало издание "Комментарии", Minecraft Dungeons получила первые оценки критиков.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://gagadget.com/games/63252-prints-persii-namaksimalkah-dizajner-marvels-avengers-osposobnostyah-kapitana-ameriki/
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!