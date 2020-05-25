Разработчики сообщили новые подробности об игре Marvel’s Avengers

Компания Crystal Dynamics уже давно не сообщала подробностей об игре Marvel’s Avengers. Последний трейлер геймеры оценили еще в прошлом году. Разработчики тогда рассказали о кастомизации, прогрессии и заданиях. Теперь же ведущий дизайнер боевой системы Винс Наполи забежал на Reddit и поведал о способностях Капитана Америки.

В фильмах Капитан Америка всегда пребывает в действии, раздавая тумаки, и часто использует различные трюки. В Marvel’s Avengers разработчики сохранили эту особенность. К примеру, Роджерс может проделать кувырок в воздухе "би-твист" и ударить врага щитом, или же атаковать противника толчком всего тела. "Честно говоря, я думаю, что именно комбинация в равной степени ловкости и силы придают его боевому стилю уникальности", — сообщил Наполи.

Также Капитан Америка умеет бегать по стенам, подобно Принцу Персии, а также совершать двойной прыжок и раскачиваться. Как сообщает дизайнер, если быстро реагировать, то Кэп сможет отталкиваться от вертикальных поверхностей, продлевая бег по стенам.

Напомним, что игра Marvel’s Avengers выйдет 4 сентября на PlayStation 4, Xbox One, PC и Google Stadia.

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