Стала известна дата выхода игры GTA VI

Аналитик исследовал маркетинговый бюджет американского разработчика компьютерных игр Take-Two и назвал предположительную дату релиза игры GTA VI.

Take-Two заполнила годовой отчет Form 10-K для Комиссии по ценным бумагам США и проинформировала сколько планирует потратить в ближайшие годы. Если верить этим материалам, компания намеревается потратить 89 миллионов долларов на маркетинг в период с апреля 2023 года по март 2024 года. Это почти в два раза больше, чем компания собирается потратить в другие периоды до 2024 финансового года.

Аналитик Джефф Коэн высказал мнение, что в этот период и должна быть представлена шестая часть игровой серии GTА. Коэн обратил внимание, что подобный скачок наблюдался перед релизом Red Dead Redemption ІІ. Поэтому вполне вероятно, что GTA VI может появиться где-то в промежутке с апреля 2023 года по март 2024 года.

Согласно слухам, студия Rockstar уже работает над GTA VI, и проект пребывает на ранней стадии разработки. В финансовом отчете Take-Two не стала подтверждать существование игры, но генеральный директор компании Штраус Зельник отметил, что "рокзвезды" не сидят без дела.

Как сообщало издание "Комментарии", GTA V будут раздавать бесплатно в Epic Games Store.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!