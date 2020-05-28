kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Українська

Русский

Coinspot 29.05.2020

BTC/USD

9499.95

ETH/USD

222.23

LTC/USD

44.95

НБУ 29.05.2020

USD/UAH

27.11

EUR/UAH

29.90

RUB/UAH

0.38
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости IT игры Стала известна дата выхода игры GTA VI
commentss НОВОСТИ Все новости

Стала известна дата выхода игры GTA VI

Проанализировав документы разработчиков, эксперт назвал возможную дату выхода шестой части GTA

28 мая 2020, 01:15
Автор:

Зинченко Павел

Стала известна дата выхода игры GTA VI

Аналитик исследовал маркетинговый бюджет американского разработчика компьютерных игр Take-Two и назвал предположительную дату релиза  игры GTA VI.

Take-Two заполнила годовой отчет Form 10-K для Комиссии по ценным бумагам США и проинформировала сколько планирует потратить в ближайшие годы. Если верить этим материалам, компания намеревается потратить 89 миллионов долларов на маркетинг в период с апреля 2023 года по март 2024 года. Это почти в два раза больше, чем компания собирается потратить в другие периоды до 2024 финансового года.

Аналитик Джефф Коэн высказал мнение, что в этот период и должна быть представлена шестая часть игровой серии GTА. Коэн обратил внимание,  что подобный скачок наблюдался перед релизом Red Dead Redemption ІІ. Поэтому вполне вероятно, что GTA VI может появиться где-то в промежутке с апреля 2023 года по март 2024 года.

Согласно слухам, студия Rockstar уже работает над GTA VI, и проект пребывает на ранней стадии разработки. В финансовом отчете Take-Two не стала подтверждать существование игры, но генеральный директор компании Штраус Зельник отметил, что "рокзвезды" не сидят без дела.

Как сообщало издание "Комментарии", GTA V будут раздавать бесплатно в Epic Games Store.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://gagadget.com/games/63300-rockstar-mozhet-vyipustit-gta-6-v2023-godu-esli-sudit-podokumentam-take-two/
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!