Компания Activision анонсировала продолжение популярной игровой серии

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Популярная игровая серия Call of Duty наконец-то получила долгожданное продолжение. Американские компании Activision и Infinity Ward анонсировали четвертый сезон игры Call of Duty: Modern Warfare. Во время этого мероприятия они продемонстрировали игровой трейлер.
В следующем месяце в игру вступит прославленный "консьерж" Капитан Прайс. Именно ему была поручена почетная миссия открыть дверь в четвертый сезон Modern Warfare, предоставив геймерам новый облик, оружие, снаряжение и много чего прочего.
Если верить трейлеру, у сценаристов Infinity Ward есть план, которому они четко следуют. В трейлере персонажи готовятся к какому-то событию, в котором, вероятно, важную роль будут играть такие бойцы, как Гоуст, Алекс и собственно Прайс.
Другие детали о контенте и обновлениях разработчики сообщат в ближайшее время. В завершении третьего сезона Infinity Ward запустит выходные двойного опыта, которые будут продолжаться с 29 мая по 1 июня. А уже третьего июня стартует четвертый сезон.
Как сообщало издание "Комментарии", Call of Duty: Warzone получит цельные сюжетные события.
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