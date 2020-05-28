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Компания Activision анонсировала продолжение популярной игровой серии

В новой серии Call of Duty: Modern Warfare появится знаменитый Капитан Прайс, а также новое оружие и снаряжение

28 мая 2020, 18:02
Автор:

Зинченко Павел

Компания Activision анонсировала продолжение популярной игровой серии

Популярная игровая серия Call of Duty наконец-то получила долгожданное продолжение. Американские компании Activision и Infinity Ward анонсировали четвертый сезон игры Call of Duty: Modern Warfare. Во время этого мероприятия они продемонстрировали игровой трейлер.

В следующем месяце в игру вступит прославленный "консьерж" Капитан Прайс. Именно ему была поручена почетная миссия открыть дверь в четвертый сезон Modern Warfare, предоставив геймерам новый облик, оружие, снаряжение и много чего прочего.

Если верить трейлеру, у сценаристов Infinity Ward есть план, которому они четко следуют. В трейлере персонажи готовятся к какому-то событию,  в котором, вероятно, важную роль будут играть такие бойцы, как Гоуст, Алекс и собственно Прайс.

Другие детали о контенте и обновлениях разработчики сообщат в ближайшее время. В завершении третьего сезона Infinity Ward запустит выходные двойного опыта, которые будут продолжаться с 29 мая по 1 июня. А уже третьего июня стартует четвертый сезон.


Как сообщало издание "Комментарии", Call of Duty: Warzone получит цельные сюжетные события.


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Источник: https://gagadget.com/games/63322-prajs-vstupaet-vboj-anons-chetvertogo-sezona-call-ofduty-modern-warfare/
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