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Корейская компания Samsung представит очередной бюджетный смартфон

Смартфон Galaxy A01 будет очередным бюджетным предложением от компании Samsung

20 декабря 2019, 15:10
Автор:

• Зинченко Павел

Корейский производитель смартфонов Samsung добавил модель начального уровня в свою самую продаваемую серию Galaxy. Телефон можно увидеть на веб-сайте компании, хотя информация о наличии и ценах остается загадкой. Тем не менее, Galaxy A01 разрабатывается, чтобы быть дешевым предложением на этом рынке и, следовательно, запускается без особой помпы.

Galaxy A01 оснащен 5,7-дюймовым дисплеем Infinity-V с разрешением HD+. Устройство имеет пластиковый корпус. Он работает на восьмиядерном процессоре, где четыре быстродействующих ядра работают на частоте 1,95 ГГц, а четыре эффективных ядра работают на частоте 1,45 ГГц. Также нет упоминания о версии Android, но ожидается, что она будет работать под управлением Android 10. Существует вариант для 6 ГБ или 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти. Она может быть расширена до 512 ГБ через слот для карт Micro SD.

Двойная камера на задней панели Samsung Galaxy A01 включает в себя 13-мегапиксельную основную камеру с диафрагмой f / 2.2 и 2-мегапиксельную вторичную камеру с диафрагмой f / 2.4. Для селфи телефон предлагает 5-мегапиксельную камеру с диафрагмой f / 2.0.

Samsung Galaxy A01 поддерживается аккумулятором емкостью 3000 мач. Galaxy A01 не имеет сканера отпечатков пальцев. Варианты подключения включают в себя две SIM-карты, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, разъем для наушников 3,5 мм и A-GPS с ГЛОНАСС. Размеры устройства составляют 146,3 x 70,86 x 8,34 мм, хотя его вес не указан. Он также включает в себя FM-радио и доступен в черном, синем и красном цветах.

Как сообщало издание "Комментарии", Samsung создала уникальное светодиодное небо на борту корабля.

Источник: https://ontechedge.com/2019/12/18/samsung-galaxy-a01/
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