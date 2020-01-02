Выпуск нового флагманского смартфона Nokia переносится

Согласно последним слухам, продолжение работы HMD Global с Nokia 9 PureView в этом году может привести к определенным затруднениям. Сообщается, что выход нового флагмана компании 2020 года, который называется Nokia 9.2 PureView, откладывается и может появиться гораздо позже. Известно также, что одной из основных причин задержки является то, что HDM Global планирует использовать SoC Snapdragon 865 от Qualcomm вместо чипсета Snapdragon 855 или 855+.

Эта новость поступила через российский аккаунт Twitter в Nokia Anew (@nokia_anew), который сообщил, что анонс Nokia 9.2, скорее всего, переносится на осень этого года. HMD Global выпустила Nokia 9 PureView в 2019 году. Ходили слухи о Nokia 9.1 PureView с Snapdragon 855 SoC, запланированном на начало 2020 года, но от этой идеи пришлось отказаться.

По слухам, окончательным преемником Nokia 9 PureView будет Nokia 9.2 PureView. Этот телефон, скорее всего, будет иметь Qdcom Snapdragon 865 SoС. Это означает, что это будет смартфон 5G, поскольку SoC поставляется только с модемом X55 5G. В центре внимания, скорее всего, будут камеры этого телефона. Nokia 9.2 PureView может иметь улучшенную настройку пентакамеры на задней панели. Что касается остальной части технических характеристик или дизайна, то об этом информации пока не имеется.

Большинство производителей собираются сделать свои большие анонсы в следующем месяце, во время Mobile World Congress в Барселоне. По всей вероятности, в этом году HMD Global, возможно, еще раз проведет пресс-конференцию, но пока неизвестно, расскажет ли компания что-либо о Nokia 9.2 PureView.

Как сообщало издание "Комментарии", Nokia представит сверхбюджетный смартфон.