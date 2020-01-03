В 2020 году мир увидит шесть новых iPhone

В отчете Digitimes утверждается, что Apple работает не только над одной, но и над двумя разными моделями своей замены для iPhone SE, который может называться iPhone 9.

Согласно источникам в тайваньской цепочке поставок мобильных телефонов, в 2020 году Apple может выпустить шесть устройств iPhone - четыре модели OLED и две модели LCD. В сегодняшнем отчете приводятся источники цепочки поставок, но единственным конкретным доказательством является утверждение о том, что Chipbond Technology получила заказы на два разных ЖК-устройства. Chipbound производит чипы драйверов для ЖК-экранов.

іPhone SE обслуживал два разных рынка для Apple. Во-первых, бюджетный вариант для тех, кто действительно хотел iPhone, но не мог позволить себе ни одну из более дорогих моделей. Во-вторых, это вариант для тех, кто любит портативность компактного телефона и предпочитает классический дизайн. Apple, по-видимому, решила, что рынок ультракомпактных телефонов слишком мал. Также в отчетах предполагается, что флагманы этого года вернутся к плоскому дизайну, которого не было в iPhone высшего уровня со времен iPhone 5s в 2013 году.

Аналитик Apple Минг-Чи Куо предположил, что iPhone 9 (название условно) будет сочетать форм-фактор iPhone 8 с внутренними компонентами, аналогичными iPhone 11. По словам Куо, iPhone SE 2 будет поставляться в конфигурациях хранения объемом 64 ГБ и 128 ГБ с тремя вариантами цвета: серебристый, космический серый и красный. Он также прогнозирует, что стартовая цена нового более дешевого iPhone составит 399 долларов.

Как сообщало издание "Комментарии", Apple представит собственную систему "умного" дома.







