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Компания Apple представит собственную систему "умного" дома

Компания Apple представит систему "умного" дома HomeKit на выставке потребительской электроники CES 2020

сегодня, 13:52
Автор:

• Зинченко Павел

Компания Apple подтвердила, что будет официально представлена ​​на предстоящей выставке Consumer Electronics Show (CES) в Лас-Вегасе. В компания рассказали, что на выставке будет представлена система "умного" дома HomeKit.

Компания представит свою собственную систему "умного" дома на выставке CES 2020. Ожидается, что два ведущих конкурента Apple, Amazon и Google, выпустят новое обновление, которое добавит больше возможностей для их устройств на базе IoT и голосовых интеллектуальных платформ. От Apple не ожидается запуска какого-либо нового аппаратного продукта на выставке Consumer Electronics Show. Тем не менее, исполнительный директор Apple Джейн Хорват планирует выступить на панели конфиденциальности для потребителей 7 января.

Apple обычно держалась подальше от официального участия в CES. Впервые за десятилетия компания примет участие в выставке Consumer Electronics Show в официальном статусе. В прошлом году, прямо перед CES, компания установила гигантский логотип в Лас-Вегасе, рекламируя свои устройства, направленные на безопасность. За год до этого, в 2018 году, некоторые сотрудники Apple встречались с потенциальными поставщиками очков дополненной реальности на CES.

7 января в Лас-Вегасе начнется крупнейшая в мире выставка технологий. На ней будут представлены новые продукты и технологии, которые в конечном итоге появятся на рынке. 

Как сообщало издание "Комментарии", функция Apple Emergency SOS спасла женщину от нападения.

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Источник: https://www.gizmochina.com/2020/01/03/apple-homekit-ces-2020/
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