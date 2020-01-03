Компания Apple представит собственную систему "умного" дома

Компания Apple подтвердила, что будет официально представлена ​​на предстоящей выставке Consumer Electronics Show (CES) в Лас-Вегасе. В компания рассказали, что на выставке будет представлена система "умного" дома HomeKit.

Компания представит свою собственную систему "умного" дома на выставке CES 2020. Ожидается, что два ведущих конкурента Apple, Amazon и Google, выпустят новое обновление, которое добавит больше возможностей для их устройств на базе IoT и голосовых интеллектуальных платформ. От Apple не ожидается запуска какого-либо нового аппаратного продукта на выставке Consumer Electronics Show. Тем не менее, исполнительный директор Apple Джейн Хорват планирует выступить на панели конфиденциальности для потребителей 7 января.

Apple обычно держалась подальше от официального участия в CES. Впервые за десятилетия компания примет участие в выставке Consumer Electronics Show в официальном статусе. В прошлом году, прямо перед CES, компания установила гигантский логотип в Лас-Вегасе, рекламируя свои устройства, направленные на безопасность. За год до этого, в 2018 году, некоторые сотрудники Apple встречались с потенциальными поставщиками очков дополненной реальности на CES.

7 января в Лас-Вегасе начнется крупнейшая в мире выставка технологий. На ней будут представлены новые продукты и технологии, которые в конечном итоге появятся на рынке.

Как сообщало издание "Комментарии", функция Apple Emergency SOS спасла женщину от нападения.