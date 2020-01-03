Смартфоны Xiaomi Mi 10 та Mi 10 Pro будут представлены одновременно

Слухи о следующих флагманах Xiaomi уже активно распространяются. Согласно последней фильтрации из Китая, серия Mi 10 будет включать в себя новейший процессор Qualcomm Snapdragon 865 и предлагать поддержку 5G. Новая серия будет включать модели Mi 10 и Mi 10 Pro. За исключением процессора, оборудование будет отличаться размером экрана, характеристиками камеры, оперативной памятью и емкостью аккумулятора.

Сегодня в социальной сети Sudhanshu Ambhore появилась новость о том, что телефоны Mi 10 и Mi 10 Pro будут запущены одновременно. Напомним, что Mi 9 был запущен в первой половине 2019 года, а Mi 9 Pro 5G был официально запущен в сентябре 2019 года.

Согласно информации, полученной из Китая, обычный Mi 10 будет иметь 6,5-дюймовый OLED-дисплей и частоту обновления 90 Гц. В разделе фотографии имеется задняя конфигурация из четырех камер. Конфигурация, вероятно, будет включать в себя основную камеру с сенсором Sony IMX686, сверхширокую 20-мегапиксельную камеру, 12-мегапиксельный телеобъектив и макро-камеру 5 мегапикселей.

Xiaomi Mi 10 будет оснащен чипом Snapdragon 865 и будет доступен в трех вариантах. Телефон будет иметь аккумулятор 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 40 Вт. Телефон также поддерживает беспроводную зарядку 30 Вт. Также присутствует возможность обратной зарядки.

Последняя утечка мало что говорит о Mi 10 Pro. Тем не менее, весьма вероятно, что он имеет более крупный OLED-экран, чем обычный Mi 10. Что касается фотографии, Mi 10 Pro также будет иметь четырехъядерную камеру. Тем не менее, он будет иметь основной датчик 108 MP и объектив 48 MP. Кроме того, он будет иметь 12-мегапиксельную и 8-мегапиксельную линзы.

Три варианта Mi 10 Pro будут иметь 12 ГБ ОЗУ, и есть возможность выбрать между 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ встроенной памяти. Mi 10 Pro, вероятно, будет поставляться с аккумулятором на 4500 мАч с быстрым зарядом 66 Вт. Максимальная мощность беспроводной зарядки составит 40 Вт.

Ожидается, что все варианты Xiaomi Mi 10 будут стоить менее чем 574 доллара США. Базовая модель Mi 10 Pro будет стоить 531 доллар США, модель с 256 ГБ памяти будет стоить 588 долларов США, а 512 ГБ - 646 долларов США.

Как сообщало издание "Комментарии", в камерах безопасности Xiaomi Mijia обнаружили серьезный дефект.



