Компания Samsung разработала виртуальную клавиатуру

Компания Samsung создала первую в мире виртуальную клавиатуру. Клавиатура SelfieType была разработана подразделением Samsung C-Lab. Она использует большое количество технологий искусственного интеллекта и распознавания изображений, создавая невидимую QWERTY-клавиатуру на твердой поверхности, например на столе.

Виртуальные клавиатуры на лазерных проекторах существуют уже давно. Они не самые эффективные и даже не выполняют работу должным образом. Их единственное мыслимое преимущество заключается в том, что они исключают необходимость печатать на сенсорном экране.



SelfieType, кажется, не требует дополнительного оборудования, например, проектора. Это означает, что потенциально она может появиться на будущих смартфонах или планшетах Samsung. Виртуальна клавиатура могла бы даже пробиться к более старым устройствам с совместимым оборудованием через обновление программного обеспечения. Вероятнее всего, Samsung проведет демонстрацию технологии на специализированном оборудовании. Могут потребоваться месяцы, даже годы, прежде чем мы увидим эту клавиатуру на смартфоне или планшете потребительского уровня.





Хотя SelfieType может выглядеть привлекательно и футуристично, некоторые вопросы остаются без ответа. Как датчик может определить разницу между нажатиями клавиш? Насколько точно он будет печатать? Скорее всего, на эти вопросы Samsung официально ответит, когда представит технологию на CES 2020.

Как сообщало издание "Комментарии", Samsung создала искусственного человека.



