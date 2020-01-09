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Компания Samsung представит новый концептуальный смартфон

Вероятно, Samsung представит смартфон с выдвижным дисплеем на выставке CES 2020

сегодня, 00:30
Автор:

• Зинченко Павел

В последнее время Samsung использует свои гибкие дисплеи для множества различных устройств. У компании был печально известный Samsung Galaxy Fold, и продолжение этого устройства также скоро появится. Судя по всему, дальше по списку раздвижные телефоны.

Как сообщают корейские СМИ, на CES 2020 компания Samsung открыла собственный стенд для демонстрации своего концептуального телефона потенциальным клиентам. Если это правда, вполне возможно, что компания может продемонстрировать раздвижной телефон на указанном стенде. Вероятно, это будет впечатляющая демонстрация инженерного мастерства компании. Вопрос лишь в том, как именно будут выглядеть эти устройства?

Эти патенты на раздвижные телефоны показывают несколько концепций раздвижных телефонов Samsung для двух устройств: одно чрезвычайно длинное, а другое более широкое. Они довольно нетрадиционные, но возможно, что компания найдет для них практическое применение. Вероятно, широкая публика увидит их очень скоро. К тому же, было бы интересно узнать, сможет ли Samsung выпустить свое первое раздвижное устройство, прежде чем конкуренты, такие как Xiaomi и LG, представят свои.

Как сообщало издание "Комментарии", Samsung разработала виртуальную клавиатуру.


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Источник: https://www.gizmochina.com/2020/01/08/samsung-will-showcase-a-brand-new-sliding-phone-concept-at-ces-2020/
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