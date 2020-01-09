Компания Samsung неожиданно представила очередной смартфон

В то время как большинство взглядов было обращено на Samsung Galaxy S10 Lite и Note 10 Lite, представленные на CES 2020, южнокорейский гигант электроники незаметно представил новый защищенный смартфон Samsung Galaxy Xcover Pro. Новостной сайт ePressi сообщил о его выходе в Финлянди с 31 января

Galaxy Xcover Pro, стоимость которого оценивается в 499 евро, отличается более совершенным дизайном по сравнению с предыдущими прочными смартфонами. Он включает 6,3-дюймовый дисплей Infinity-O с минимальными рамками и две программируемые кнопки. На ЖК-дисплее также можно выбрать "Мокрое прикосновение" и "Режим перчатки".

Как и следовало ожидать от любого прочного телефона, Galaxy Xcover Pro был создан, чтобы выдерживать удары. Он вполне в состоянии сделать это, имея военный класс ударопрочности MILSTD 810G. Кроме того, телефон обладает степенью защиты от воды и пыли IP69, что является максимальным уровнем защиты LEC. Это означает, что Xcover Pro должен быть безопасным даже при очистке под высоким давлением.

С точки зрения технических характеристик, Xcover Pro очень хорошо расположен в средней части спектра смартфонов Galaxy. Он оснащен восьмиъядерным чипсетом Exynos 9611 от Samsung, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти (с расширением microSD до 512 ГБ). Он также имеет двойную настройку камеры (основной датчик 25MP + сверхширокий датчик 8MP) на задней панели и 13-мегапиксельную фронтальную камеру для селфи.

Пока неизвестно, дождется ли Samsung Galaxy Xcover Pro релиза за пределами Финляндии, но, учитывая популярность надежных смартфонов в Европе, следует, что устройство появится в других странах в ближайшие месяцы.

Как сообщало издание "Комментарии", Samsung представит новый концептуальный смартфон.