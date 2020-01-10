Названа официальная дата анонса нового флагмана Samsung

Компания Samsung официально подтвердила дату своего следующего события Galaxy Unpacked - 11 февраля 2020 года. Это главное событие, на котором Samsung традиционно выпускает свои флагманские телефоны серий Galaxy S и Galaxy Note. Что касается мероприятия в следующем месяце, то Samsung собирается выпустить телефоны серии Galaxy S11, которые, по некоторым данным, могут официально дебютировать как Galaxy S20. Samsung также планирует представить свой следующий складной телефон, предварительно названный Galaxy Fold 2, на этом же мероприятии.

Мероприятие Galaxy Unpacked начнется в 11 часов по тихоокеанскому времени 11 февраля в Сан-Франциско. Видео-приглашение к предстоящему мега-презентации Samsung намекает на появление двух отдельных классов устройств - следующих флагманов серии Galaxy S и, возможно, Galaxy Fold 2. Samsung также намекала на дебют "новых, инновационных устройств", включая несколько новых телефонов, гаджетов для "умных" домах и носимых устройствах.

Начиная с серии Galaxy S11, Samsung планирует изменить соглашение об именах телефонов серии Galaxy S и может назвать его серией Galaxy S20. Всего в эту линейку входят три телефона - vanilla Galaxy S20, Galaxy S20 + и Galaxy S20 Ultra. Утечки дают представление о том, как могут выглядеть будущие флагманы Samsung.

108-мегапиксельная основная камера, 48-мегапиксельный телеобъектив с OIS и модуль камеры в стиле перископа с 5-кратным оптическим зумом возглавят отдел визуализации. Функции камеры могут включать в себя поддержку захвата видео 8K со скоростью 30 кадров в секунду, режим "Режиссерский просмотр", "Ночной гиперлипс" и "Вертикальная панорама". По сообщениям, изогнутый дисплей Dynamic AMOLED будет иметь центральное расположение, а частота обновления составляет 120 Гц. Что касается Galaxy Fold 2, он имеет конструкцию раскладушки, похожую на Motorola Razr, но на данный момент подробности его характеристик довольно скудны.

Как сообщало издание "Комментарии", Samsung неожиданно представила очередной смартфон.