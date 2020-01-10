Язык

Українська

Русский

Coinspot 10.01.2020

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 10.01.2020

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная / Новости / Выставка CES 2020: представлен уникальный круглый смартфон
НОВОСТИ Все новости

Выставка CES 2020: представлен уникальный круглый смартфон

Уникальный круглый смартфон имеет два разъема для наушников и предназначен для женской аудитории

сегодня, 16:02
Автор:

• Зинченко Павел

В этом году на технологической конференции CES были представлены различные странные и впечатляющие технологии, от датчиков запаха в  туалете до роботов-компаньонов, похожих на теннисные мячи. И последний гаджет, представленный на выставке, не стал исключением. Речи идет о круглом смартфоне с двумя разъемами для наушников.

Странное устройство под названием Cyrcle Phone имеет круглый дисплей и очень похоже на компактное зеркало. И хотя в большинстве современных смартфонов, таких как iPhone 11 и Samsung Galaxy S10, отсутствует гнездо для наушников, в Cyrcle Phone их два.

На веб-сайте Cyrcle сообщается: "Новый Cyrcle Phone предназначен для поощрения реальных соединений с помощью технологий. С двумя гнездами для наушников совместное использование этого гаджета стало реальностью". По словам дизайнеров смартфона, круглая форма была разработана с учетом женской аудитории, с размером и формой, лучше подходящей для маленьких рук.

На своем веб-сайте компания также добавила: "Непрямоугольный телефон для непрямоугольных людей. Cyrcle Phone существует для того, чтобы вдохновлять мир, в котором вы можете быть самим собой - в любой форме".

Пока неясно, когда смартфон будет доступен для покупки или сколько он будет стоить.

Как сообщало издание "Комментарии", названа официальная дата анонса нового флагмана Samsung.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.mirror.co.uk/tech/ces-2020-bizarre-circular-smartphone-21244499
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...