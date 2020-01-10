Выставка CES 2020: представлен уникальный круглый смартфон

В этом году на технологической конференции CES были представлены различные странные и впечатляющие технологии, от датчиков запаха в туалете до роботов-компаньонов, похожих на теннисные мячи. И последний гаджет, представленный на выставке, не стал исключением. Речи идет о круглом смартфоне с двумя разъемами для наушников.

Странное устройство под названием Cyrcle Phone имеет круглый дисплей и очень похоже на компактное зеркало. И хотя в большинстве современных смартфонов, таких как iPhone 11 и Samsung Galaxy S10, отсутствует гнездо для наушников, в Cyrcle Phone их два.

На веб-сайте Cyrcle сообщается: "Новый Cyrcle Phone предназначен для поощрения реальных соединений с помощью технологий. С двумя гнездами для наушников совместное использование этого гаджета стало реальностью". По словам дизайнеров смартфона, круглая форма была разработана с учетом женской аудитории, с размером и формой, лучше подходящей для маленьких рук.

На своем веб-сайте компания также добавила: "Непрямоугольный телефон для непрямоугольных людей. Cyrcle Phone существует для того, чтобы вдохновлять мир, в котором вы можете быть самим собой - в любой форме".

Пока неясно, когда смартфон будет доступен для покупки или сколько он будет стоить.

Как сообщало издание "Комментарии", названа официальная дата анонса нового флагмана Samsung.